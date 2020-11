Les clubs de rugby professionnels français craignent évidemment pour leur avenir à cause de la crise du Covid-19. Beaucoup se sentent au bord du gouffre avec les matchs à huis clos et l'énorme manque à gagner et craignent le début d'année 2021. Ce sera l'objet d'une réunion ce soir jeudi entre les présidents. On y parlera de la possibilité d'avoir recours à un nouveau PGE, prêt garanti par l'Etat. En avril, un prêt de 15 millions d’euros avait été contracté par la Ligue nationale de rugby, pour aider les clubs de Top 14 et Pro D2. À priori, deux courants traversaient le club des présidents de l'Élite. Ceux qui voulaient que ce soit la LNR qui demande ce prêt et le répartisse ensuite entre les clubs et ceux qui voulaient que chaque club demande son propre PGE.