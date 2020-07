Il y a dix jours, le SUALG a connu un coup d’arrêt dans sa préparation d’avant-saison avec l’annonce, un mois seulement après la reprise de l’entraînement, d’un cas de coronavirus parmi l’effectif. Comme le club l’a rapidement communiqué de manière officielle, il a évidemment pris toutes les précautions nécessaires en plaçant le joueur en question, dont l’identité n’a pas été révélée en respect du secret médical et qui présentait une charge virale très faible, en quatorzaine. Mais cet événement a forcément eu des répercussions sur l’ensemble du collectif lot-et-garonnais et sur le déroulement des séances depuis le début de semaine dernière. En clair, les Agenais sont repassés au stade 2 du protocole mis en place par la Ligue.

Aucun autre cas positif

Alors que les hommes de Christophe Laussucq auraient dû, comme les autres équipes de Top 14, commencer les oppositions ainsi que le travail de touche, de maul ou de mêlée, eux sont revenus en arrière en se contentant d’exercices par petits groupes de deux ou de quatre. Un coup de frein pour le SUALG qui espère une montée en puissance en vue de la 1re journée de championnat qui le verra recevoir Castres le 5 septembre, voire pour le premier match amical le 14 août contre… le CO ! Mais il n’y avait pas le choix, donc les Agenais se sont scrupuleusement pliés aux obligations sanitaires et ont dû composer avec ce contretemps. Tout le monde a été parfaitement sensibilisé et a ainsi respecté les règles édictées.

Du coup, si un risque de contagion était craint puisqu’il aurait mis en péril toute la préparation, les tests sérologiques ont montré qu’aucun autre cas n’avait été détecté dans les rangs lot-et-garonnais. Une bonne nouvelle qui prouve que les choses devraient rapidement rentrer dans l’ordre, avec un retour à la normale dans les semaines à venir.

Crédit photo de couverture : SU Agen