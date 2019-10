Tout n'a pas été parfait pour des Jaune et Noir contrariés en première période par un promu corrézien très réaliste. Le CAB a scoré grâce au pied d'Enzo Hervé puis un premier essai de Nico Lee (28e). Avant que La Rochelle ne prenne définitivement les commandes de la rencontre. Cinq essais ont été inscrits par les joueurs de Jono Gibbes : un essai de pénalité (32e) tout d'abord, puis quatre autres réalisations signées Victor Vito (38e), Tawera Kerr-Barlow (51e), Arthur Retière (63e) et Ihaia West (73e). C'est le premier bonus offensif de la saison pour les Rochelais.

Une victoire qui fait du bien ! 41 points marqués, cinq essais inscrits à domicile, un bonus offensif et pas moins de sept places gagnées au classement... En bref, voilà une soirée idéale pour La Rochelle. Le club maritime était en quête de repères depuis le début de la saison. Et la réception de Brive sonnait comme une occasion à ne pas manquer.

Mêlée impériale

Les joueurs de Jono Gibbes ont pourtant balbutié leur rugby pendant une bonne demi-heure. Ballons tombés, manque de soutiens et de continuité dans le jeu, difficultés à conclure... Les coéquipiers de Romain Sazy ont un temps inquiété, jusqu'au premier et seul essai briviste de la rencontre, véritable électrochoc pour les Jaune et Noir.

Ces derniers ont pu compter sur une mêlée de très haut niveau ce soir, décisive par deux fois en fin de première période. Quelques minutes après un essai de pénalité logiquement accordé, le pack rochelais a complètement renversé son vis-à-vis, le tout sur introduction adverse, permettant à Victor Vito de redonner l'avantage à sa formation. La Rochelle a ensuite fait cavalier seul au retour des vestiaires. Brive s'est éteint subitement et a manqué de profondeur.

Si le score paraît lourd pour le CAB, au vue de son opposition durant une grande partie de la rencontre, les Corréziens subissent toujours les mêmes difficultés en déplacements. Nouvelle lourde défaite pour les Coujous à l'extérieur. La Stade Rochelais s'est lui rassuré, et devra enchaîner la semaine prochaine pour la venue du Racing 92.