Rugbyrama : Qu'est ce que cette victoire vous évoque ?

Wesley Fofana : Elle fait du bien, vraiment. Surtout par le fait de gagner à l'extérieur, à Agen et avec le bonus puisque cela ne nous était pas souvent arrivé cette année. C'est donc une très bonne chose, une bonne réaction même si nous n'aimons pas vraiment ce mot.

Que s'est-il passé après votre bonne entame ?

W.F. : Nous menons rapidement 10-0 mais petit à petit on laisse revenir les Agenais dans la partie, et surtout trop facilement en ratant des coups d'envoi ou en défendant mal collectivement. Résultat, on rentre aux vestiaires à 15-15 et on a dû réagir.

Avez-vous eu des doutes ?

W.F. : Non pas du tout car nous sentions que nous avions la bonne stratégie, la bonne énergie et la bonne agressivité. Il fallait seulement régler quelques petits détails et surtout garder le ballon pour enchaîner les temps de jeu, les mettre à mal pour ouvrir des portes dans la défense. C'est ce qui s'est passé. Garder le ballon, c'est le meilleur moyen pour faire mal à une équipe. En gardant le ballon, on contraint la défense à se réorganiser en permanence. Ce soir, on a marqué avec Greig (Laidlaw) au terme de longues séquences de jeu donc c'est aussi très positif.

Que pensez-vous de ce premier point de bonus décroché ?

W.F. : Il est loin d'être anecdotique, au vu du championnat dans lequel on évolue. Comptablement c'est très très bon et il nous fait du bien. C'est le premier de la saison tout de même, donc on le prend.

Etes-vous satisfait de partir en vacances ou auriez-vous préféré enchaîner ?

W.F. : Je suis assez partagé à vrai dire ! Je commence à retrouver quelques sensations donc je n'aurais pas été mécontent d'enchaîner. Certains ont tout de même beaucoup joué cette année donc je pense que cela va faire du bien au groupe.

Que vous a apporté Joe Schmidt ces dernières semaines ?

W.F. : Le détail. Revenir à des choses qui paraissent basiques dans le rugby mais qui sont fondamentales. Je vais les garder pour nous mais il nous a fait revenir à des détails du rugby qui sont très très importants.

Un mot sur les autres résultats, qui font de votre victoire la très belle opération de la soirée ?

W.F. : C'est vrai. On va le prendre aussi, mais cela aurait pu être l'inverse. Aujourd'hui, on passe et c'est une bonne chose avant de couper. Et cela permet d'évacuer un peu la frustration accumulée depuis la semaine dernière.

Propos recueillis par Simon Valzer