Julien Delannoy porte le maillot de la Section depuis 2018. Arrivé en provenance de Montpellier, le deuxième ligne compte 34 matchs depuis son arrivée dans le Béarn. Cette saison, il a joué quatre rencontres pour une seule titularisation. Rayne Barka, lui, est encore avec les espoirs du club et il a d'ailleurs signé pour une autre saison avec ces derniers mais également sa première avec les professionnels. Champion du monde des moins de 20 ans en 2019, Barka compte neuf feuilles de matchs, cinq en Challenge Européen et quatre en Top 14. Pour Bordenave, ancien joueur de l'Aviron bayonnais, c'est un apprentissage chez les Espoirs qui continue avec deux saison de plus avec tout de même une arrivée dans le groupe pro effectuée cet été.