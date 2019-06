Cette finale Toulouse-Clermont est historique. Elle va enfin opposer le numéro un et le numéro deux de la saison régulière. Ce cas de figure ne s'était jamais produit depuis la création de la formule actuelle en 2010. Si l'on prend en compte l'ancienne formule à poule unique, on retrouve la trace d'un tel « combat des chefs » en 2008 : pour un Clermont-Toulouse. Ca ne s'invente pas. (Toulouse avait gagné 26-20 avec un Byron Kelleher en folie).

Le rendez- vous du 15 juin sera donc un grand choc très attendu. Peut-on se hasarder à un pronostic ? C'est difficile évidemment. Toulouse a terminé premier, Clermont deuxième. Les confrontations entre les deux équipes ont très serrées, 20-20 à Clermont le 23 décembre et 47-44 à Toulouse pour Toulouse le 14 avril. A priori, les Haut-Garonnais partent avec un léger avantage, surtout si l'on y ajoute le poids de l'Histoire. En effet, les deux clubs se sont affrontés à quatre reprises en finale et Toulouse s'est toujours imposé (lire sur Midi Olympique).

En demi-finale, Clermont a davantage dominé Lyon que Toulouse n'a dominé La Rochelle. Mais les Toulousains n'ont pas vraiment tremblé non plus. On a quand même remarqué la domination incontestable de la mêlée auvergnate ; plus la classe de Damian Penaud et la précision de Laidlaw. Les étoiles toulousaines Dupont, Ramos ont été un peu en dedans, c'est vrai. Romain Ntamack lui n'a joué que sept minutes .Mais Kolbe, Cros, Guitoune et Baille ont été très impressionnants.

