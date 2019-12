Il n'a toujours pas repris l'entraînement avec son club. Au centre des attentions ces dernières semaines, le joueur passait des examens ce lundi pour en savoir davantage sur la gravité de sa blessure et les résultats se sont avérés rassurants. Pour l'heure, même si l'espoir de le revoir sur les terrains avant la fin d'année 2019 existe, aucun risque ne sera pris par le staff des Rouge et Noir et la prudence reste donc de mise au moment d'évoquer des délais précis en ce qui concerne sa reprise.