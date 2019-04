Le club de Mohed Altrad est une véritable énigme en Top 14. Capable un jour d'atomiser le Stade Toulousain 66 à 15 ou de l'emporter à Toulon 21-18, puis un autre jour de perdre à domicile contre Perpignan 10-28. Des contre-performances qui obligent les hommes de Vern Cotter à lutter aujourd’hui pour une place dans les six premiers du Top 14.

Actuellement 9e au classement, Montpellier accuse un retard de 5 points par rapport à l'UBB, sixième.

Montpellier rime avec phase finale

Depuis 2011, les Montpellierains ont joué sept fois des phases finales. Ils auront la chance d'atteindre la finale en 2011 et 2018, et connaîtront le cruel destin de la défaite la première année face au Stade Toulousain 15-10 et la seconde l'année dernière contre Castres 13-29. Le club de Pierre-Yves Revol s'avère être un véritable poison pour le MHR. Avant 2018, les Castrais viendront l'emporter en 2012 (31-15) et 2013 (25-12) en match de barrage et en demi finale (22-19) en 2014 .

Montpellier n'a donc aucun palmarès pour le moment en Top 14 malgré son habitude à jouer les matches de phases finales. Cette année pourrait être différente avec une équipe XXL qui peut jouer le titre. Pourtant ils sont toujours en plein doute quant à savoir s'ils feront parti de l'aventure cette saison.