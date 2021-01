Montpellier - Racing 92

Après six défaites d'affilées, dont la moitié à domicile, le MHR souffre énormément. Actuellement avant dernier du championnat, les Montpelliérains jouent le maintien et se doivent de gagner ce match pour essayer de se relancer. Face à eux, le Racing 92, 4ème au classement et à égalité avec le 3ème, Toulon. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs chez eux, à la Paris La Défense Aréna, face à leurs opposants directs du RCT et contre l'Union Bordeaux-Bègles mais vont sûrement tout donner pour ramener les quatre points et chercher le Top 3.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.

Clermont - Bordeaux-Bègles

Ces deux équipes sont des prétendants aux phases finales du Top 14. C'est le premier match du samedi et il se jouera au stade Marcel-Michelin. Après avoir fait fort contre Castres la semaine dernière en inscrivant sept essais, les Clermontois ont pu se mettre en confiance avant de recevoir les Bordelais ce week-end. L'UBB avait, quant à lui, battu le Racing 92 d'un petit point à l'extérieur. Clermont et Bordeaux s'étaient affrontés le 16 janvier dernier dans le stade Chaban-Delmas sur un match nul (16-16).

Notre pronostic : Victoire de Clermont, bonus défensif pour Bordeaux-Bègles

Brive - Toulon

Après avoir affronté des équipes de la seconde partie du classement sur ses dernières rencontres, les Brivistes reçoivent cette fois l'actuel troisième du championnat, à savoir le Rugby Club toulonnais. Les deux équipes sont sur deux victoires d'affilée. Le RCT a battu les deux clubs franciliens et Brive s'est imposé contre Montpellier et la Section paloise. Ce sont deux équipes en forme en ce moment et Brive pourrait venir embêter les Toulonnais.

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour Brive

Bayonne - Agen (reporté)

Lyon - Pau

Pour le dernier match du samedi soir, le LOU Rugby reçoit la Section paloise au Matmut Stadium Gerland. Tout comme Clermont et Bordeaux-Bègles, Lyon et Pau s'étaient quittés sur un match nul à l'aller 29 partout. Les deux équipes n'arrivent pas à enchaîner les victoires mais sur les cinq derniers matchs à domicile, les Lyonnais sont sortis vainqueurs à quatre reprises. En plein milieu du classement, Lyon n'est pas si loin des trois premiers et gagner ce week-end pourrait leur permettre de monter dans ce championnat.

Notre pronostic : Victoire de Lyon

Stade français - Castres

Après avoir perdu à l'extérieur contre le premier et le troisième du classement, le Stade français Paris reçoit dimanche après-midi à Jean Bouin le Castres Olympique. Le CO, actuellement 10ème, s'est vu arrêter dans son élan de victoires par Clermont la semaine dernière sur un score plutôt sévère. Les Parisiens ont gagné les cinq derniers matchs à domicile et peuvent se relancer sur ce match contre une équipe de Castres probablement plus en difficulté qu'eux.

Notre pronostic : Victoire du Stade français

La Rochelle - Toulouse (reporté)