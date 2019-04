Montpellier peut continuer d'y croire dans sa folle remontée et la course aux phases finales. Les Héraultais ont disposé d'une équipe Grenobloise remaniée (47-12), un score lourd mais qui ne reflète pas vraiment le scenario de la rencontre. Le MHR a été bousculé durant toute la première période, tournant même à 12-12 à la pause. Certainement secoués à la pause, avec notamment un Picamoles remonté à sa sortie du terrain, les héraultais sont revenus avec d'autres intentions au retour des vestiaires pour faire exploser les Grenoblois. Dans le sillage notamment de ses hommes forts du jour : Picamoles, Du Plessis, Chilachava ou encore Ngandebe. Montpellier a finalement inscrit 7 essais et s'offre une victoire bonifiée importante pour la suite.

Montpellier peut compter sur ses leaders

Quarante minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux montpelliérains pour lâcher les chevaux.Et certainement un bon coup de gueule à la mi-temps. Car le premier acte ne restera pas dans les mémoires avec une indiscipline chronique sanctionnée par le pied de Latorre et surtout un manque de liant dans le jeu criant avec un nombre de ballons perdus incalculable. Avant la réaction donc. Comme souvent cette saison. Montpellier est d'abord passé par les fondamentaux et prenant le dessus en mêlées et sur les mauls, pour aller derrière la ligne, avec notamment un doublé de Picamoles, un essai de Chilachava et une réalisation de Willemse. Derrière, si Cruden a soufflé le chaud et le frois, Ngandebe était très en jambes avec un essai à la 35e se montrant très remuant tout au long du match. A noter également l'essai de Nagusa (53e).

Grenoble a tenu 35 minutes

Grenoble voulait gagner ce match dans cette quête du maintien, les Isérois qui ne sont toujours pas parvenus à s'imposer loin de leurs bases cette année. Pendant 35 minutes, ils ont su faire douter le MHR, s'accrocher grâce au pied de Latorre capable de passer des pénalités de plus de 50m. Avant de plier. Et de rompre. Le FCG a été pris par la puissance des héraultais, notamment en mêlée et sur les mauls au retour des vestiaires. Dépassés. Certes des points pris à Montpellier auraient été précieux dans la course au maintien, mais les Grenoblois doivent vite basculer sur leur prochain match et l'affrontement face à Agen qui s'annonce décisif pour le maintien.