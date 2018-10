Top 14 - Montpellier craque encore sur le gong

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Montpelliérains. Une semaine après leur défaite européenne cruelle enregistrée à la 88ème minute sur le terrain de Newcastle, ils viennent d’en enregistrer une autre en trop 14 dans des conditions à peu prés identiques. Menés au score comme à Newcastle durant l’intégralité de la partie, les hommes de Vern Cotter sont parvenus à renverser la tendance à la soixante dixième minute, à la suite d’un petit exploit de Gabriel Ngandebe. Leur ailier de poche a récupéré une balle haute tapée par Petrus Van Zyl au nez et à la barbe de Sergio Parisse venu la lui contester.

Cette récupération spectaculaire, le coup de pied à suivre de Juan Piennar tapé dans la foulée, et la récupération chanceuse du ballon glissade de Van Zyl à l’entrée de ses vingt-deux mètres ont débouché sur le raid victorieux de Kevin Kornath. Les Montpelliérains menaient pour la première fois depuis le départ du match (18-20). Il restait dix minutes à jouer, et ils avaient le vent en poupe. Le soufflet est vite retombé en raison de deux fautes de défenses individuelles.

" Nous nous en remettrons, Picamoles "

Cinq minutes après cet essai, un premier manquement de ce même Gabriel Ngandebe a annihilé son action magique. Il n’a pas encaissé une charge de Jonathan Danty. Le centre parisien prenant le meilleur sur lui, a pu libérer le ballon et envoyer Gaël Fickou dans un trou pour une longue chevauchée.

Top 14 - Waisea Nayacalevu (Stade Français) Yvan Reilhac (Montpellier)Icon Sport

Et l’action rebondira jusqu’à Sekou Macalou, impérial à cinq mètres de la ligne dans un dernier duel. Deux placages manqués, et la victoire s'est envolée. "C’est évidemment un moment de frustration, dira le capitaine Louis Picamoles. Mais je ne ressens aucun regret. Le plus important, c’est que nous avons monté un visage offensif et plaisant. Nous avons joué comme personne pensait que nous le ferions. C'est dur de perdre comme ça, mais nous pouvons être contents. Nous nous en remettrons".

Par Guillaume Cyprien