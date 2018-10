Top 14 – Lyon : Charl McLeod est opérationnel

Pas épargné par les blessures au sein de sa charnière, le LOU s’était retrouvé dans l’obligation d’engager un joker médical au poste de demi de mêlée après les blessures de Baptiste Couilloud et de Jonathan Pélissié. Si Jean-Marc Doussain peut naviguer aux deux postes, il va à nouveau s’inscrire dans la rotation à l’ouverture avec Lionel Beauxis puisque Jonathan Wisniewski s’est à son tour blessé. Touché au quatrième métacarpe de la main gauche à Bordeaux, son absence est estimée entre six et huit semaines. Jonathan Pélissié a quant à lui rejoué plus tôt que prévu, également à Chaban-Delmas samedi dernier, mais l’arrivée dans la rotation de Charl McLeod était attendue avec impatience.

Le Sud-Africain est désormais prêt à postuler pour une place dans le groupe. Il s’était maintenu en forme durant l’intersaison, seulement "cela faisait un mois que je ne m’étais pas entrainé. C’est pour ça que ça a pris trois semaines pour revenir en forme. Je suis apte, je suis prêt et je veux jouer." Le hasard du calendrier fait qu’il postule à l’occasion de la réception du Stade français, le club qui l’a licencié l’été dernier… L’ancien Grenoblois est au service du collectif. "Je pense que j’ai de l’expérience donc ce sera un peu plus facile pour moi. Je veux faire le meilleur pour aider l’équipe. Je suis content de m’entrainer encore et de faire partie d’une équipe donc je fais ce que je peux pour aider", ajoute-t-il.