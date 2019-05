La dernière séance d’entrainement des Lyonnais a permis de lever un dernier doute quant à la participation ou non d’Alexandre Menini au barrage de samedi, face à Montpellier. Le pilier s’était blessé à un mollet lors du dernier match de saison régulière à Grenoble et sera trop juste. Les absents de longue date restent les mêmes au LOU, à savoir les piliers Albertus Buckle et Richard Choirat, le talonneur Jérémie Maurouard, les troisième ligne Carl Fearns et Patrick Sobela, ainsi que l’arrière Toby Arnold.

Carl Fearns privé de finale de Ligue des Champions

Il faut savoir que pour Carl Fearns, sa blessure le prive de barrage et la programmation du duel face à Montpellier le samedi à 17 heures le privera aussi de finale de Ligue des Champions. Grand supporter de Liverpool, sa ville natale, il disposait de billets pour la finale face à Tottenham qui se jouera le même jour à 21 heures à Madrid. Mais malgré sa requête ironique de voir le match être décalé, il sera bien à Gerland et non au Wanda Metropolitano.