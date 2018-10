Top 14 - Les recrues toulonnaises au banc d'essai

On ne cesse de le répéter, mais avec les départs de joueurs comme Duane Vermeulen, Chris Ashton, Semi Radradra, Ma'a Nonu, Samu Manoa, Dave Attwood ou encore les arrêts de Sébastien Tillous-Borde et Juan Lobbe, sans compter ceux de Vincent Clerc ou Bryan Habana, le RCT a perdu gros lors de la dernière intersaison. Et doit se reconstruire, en introduisant également de jeunes joueurs.

Malgré tout, Mourad Boudjellal et son staff se sont mis en quête de renforts pour les prochaines semaines. En attendant le sang neuf, les recrues de l'intersaison ont-elles apporté une plus-value ?

Daniel Ikpefan (2 matchs – 110 minutes) :

Difficile de juger les débuts de l'ancien ailier d'Oyonnax sous ses nouvelles couleurs. Il a été titularisé à une seule reprise, lors de la première journée et la défaite inaugurale à Mayol face au Racing. Il attend son tour, derrière des joueurs comme Savea et Tuisova.

Liam Messam (4 matchs – 294 minutes) :

Dès ses premiers pas à Toulon, il a semblé à son aise. Heureux d'être là. Et cela s'est vu sur le terrain. Arrivé prêt physiquement, le troisième ligne néo-zélandais a vite été titularisé au poste de numéro 8. Convaincant pour sa première sortie à Pau, il a ensuite enchaîné sans décevoir. Présent en défense et sur les rucks, il apporte son expérience à une équipe dans le doute. Et en l'absence de Charles Ollivon, il est devenu incontournable au poste. Sa puissance lui a permis, par ailleurs, d'inscrire ses deux premiers essais à Toulon.

Top 14 - Liam Messam (Toulon) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Stéphane Onambélé (5 matchs – 208 minutes) :

Arrivé de Pro D2, il n'était pas forcément le joueur le plus attendu sur la Rade. Mais dès les premiers entraînements et les premières rencontres, l'ancien troisième ligne Columérin a surpris et conquis son monde. Sur et en dehors des terrains. Puissant et plein de fougue, il demande encore à se canaliser pour gagner en maîtrise, mais il entre clairement dans les plans de son manager. Auteur d'un essai face à Castres, tout en puissance, il a déjà mis Mayol dans sa poche.

Jacques Potgieter (7 matchs – 246 minutes) :

Il a participé à toutes les rencontres de championnat depuis le début de la saison, mais ne compte qu'une seule titularisation. Le polyvalent deuxième-troisième ligne sud-africain prend ses marques. Mais après trois saisons entre Super rugby et Championnat du Japon, il a semblé en manque de repère et souffrir du rythme lors de ses premières sorties. On ne peu cependant pas lui reprocher son implication et sa bonne volonté, mais il lui manque encore une prestation aboutie pour se mettre en confiance et démarrer pleinement. sa saison.

Sébastien Taofifenua (6 matchs – 291 minutes) :

En début de saison, la hiérarchie au poste de pilier gauche semblait claire avec Florian Fresia en numéro un. Mais ce dernier est éloigné des terrains depuis de longues semaines et l'ancien pilier de l'UBB s'est donc imposé au poste au nez et à la barbe de Xavier Chiocci. Avec des hauts et des bas, un peu à l'image de son équipe et de ses coéquipiers de devant, en souffrance ne mêlée à Clermont ou au Stade-Français mais plus souverains à domicile. Au terme d'un match abouti face à Agen il avait inscrit son premier essai sous le maillot toulonnais.

Top 14 - Sebastien Taofifenua (Toulon) contre CastresIcon Sport

Julian Savea (5 matchs – 340 minutes) :

Le bus est pour l'instant à l'arrêt. Court physiquement pour ses premières sorties à Pau et face à Castres, il est monté en puissance par la suite. Ses qualités ne sont plus à présenter, reste à le servir dans de bonnes conditions. Il a donné un aperçu des frissons qu'il pouvait donner lors de la réception d'Agen en offrant l'essai à Fekitoa après une course de 60m. Il lui manque son premier essai pour se mettre dans le bain et rassurer madame par la même occasion.

Top 14 - Présentation de Julian Savea à ToulonIcon Sport

Rhys Webb (3 matchs – 155 minutes) :

Longtemps à la recherche d'un joueur référence au poste de demi de mêlée, Toulon a signé une pointure avec le Gallois. Convaincant lors des matchs amicaux, il a connu des débuts mitigés en championnat, à l'image de son équipe lors des deux premières journées de championnat avec deux défaites. S'il fait tout pour s'intérger en apprenant le français à vitesse grand V, il reste quête de repères, lui qui connaît sa première expérience à l'étranger. Malheureusement, il a été coupé dans son élan avec une blessure face à Castres. S'il a repris la course cette semanine, son retour est espéré pour la coupe d'Europe pour enfin lancer sa saison et son aventure avec Toulon.

Les recrues toulonnaises :

Rhys Webb (Demi-de-mêlée, PdG, Ospreys, 2021), Sebastien Taofifenua (Pilier, FR, Bordeaux, 2021), Liam Messam (3e ligne, N-Z, Chiefs, 2020), Stéphane Onambele (3e ligne, FR, Toulon, 2020), Patrice Collazo (Entraîneur, FR, La Rochelle, 2021), Jacques Potgieter (3e ligne, AFS, Munakata Sanix Blues, 2020), Daniel Ikpefan (Ailier, FR, Oyonnax, 2020), Julian Savea (Ailier, N-Z, Hurricanes, 2020).

Les départs :

Jocelino Suta (2e ligne, FR, retraite), Laurent Delboulbès (Pilier, FR, UBB), Edoardo Padovani (Arrière, ITA, Zebre), Duane Vermeulen (3e ligne, AFS, Stormers), Semi Radradra (Centre, AUS, Bordeaux-Bègles), Jonathan Wisniewski (Ouvreur, FR, Lyon), Vincent Clerc (Ailier, FR, Retraite), Bryan Habana (Ailier, AFS, retraite), Ma’a Nonu(Centre, N-Z), Axel Muller (Ailier, ARG, Brive), Grégory Annetta (3e ligne, FR, Provence Rugby), Sébastien Tillous-Borde (Demi-de-mêlée, FR, Retraite), Juan-Martin Fernandez-Lobbe (3e ligne, ARG, Retraite), Many Edmonds (Entraîneur, AUS, Oyonnax), Levan Chilachava (Pilier, GEO, Montpellier), Dave Attwood (2e ligne, Bath), Alby Mathewson (Demi-de-mêlée, N-Z, Munster), Chris Ashton (Ailier, ANG, Sale), Samu Manoa (3e ligne, USA, Cardiff), Fabrice Landreau (Entraîneur, FR, non conservé)