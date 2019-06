Dans ce dernier carré, cela peut peut-être en surprendre, mais Lyon est le seul rescapé des demi-finalistes de la saison passée. Voilà une preuve de régularité. Mais les Lyonnais restent ambitieux et ne voient pas cette nouvelle présence à ce stade comme une finalité. "Si l’on venait à perdre, ce serait un échec. Personne ne sera satisfait et tant mieux. Cela prouve que l’on est un groupe ambitieux et que l’on a soif de résultat. La semaine dernière, on n’a pas senti une particulière euphorie au sein de l’effectif. Cela prouve que notre objectif n’était pas de se qualifier en demie, il est plus loin que ça", argumente en ce sens Baptiste Couilloud.

Plus loin, cela veut forcément dire d’aller au bout car nul compétiteur ne pourra se satisfaire d’une défaite en finale. Pour autant, "on n’est pas considéré comme un favori dans ce championnat et on a l’occasion de faire changer cette idée. Ça me plait. On en est capable et il n’y a que par des victoires marquantes, comme ce que l’on peut faire dimanche, que ça avancera. On a quand même un petit peu de pression. On était en demi-finale l’année dernière et on a envie de faire mieux", insiste le demi de mêlée qui peut en plus aller chercher une place en Coupe du Monde avec les Bleus s’il se montre déterminant et décisif.

" Chacun doit prendre les rênes de sa destinée personnelle "

En plus de cette ambition, les Gones assurent ne pas être en bout de course sur le plan physique. "Clermont a eu une semaine de plus de récupération ? Mais on a profité des matchs de phase finale de Coupe d’Europe pour récupérer. On a eu la chance de jouer la semaine dernière ce qui a aussi augmenté notre capital confiance. Il n’y pas d’histoire de fatigue", répond Julien Puricelli, coupant ainsi court à la crainte de voir les Lyonnais revivre le dur épisode de la saison passée face à Montpellier au même stade de la compétition, où les ressources physiques mais aussi mentales n’avaient pas permis de vivre l’évènement.

Les joueurs sont face à leurs responsabilités, Pierre Mignoni et son staff passant peu à peu le relais car dimanche, "c’est à eux. L’entraineur ne sert plus à rien. On essaie de faire le point à la mi-temps mais ce sont les joueurs qui ont les clés." Certains cadres peuvent jouer un rôle "dans un contexte extraordinaire où le contenu appartient à tout le monde. C’est là que des joueurs très expérimentés peuvent apporter des petites choses. Chacun est responsable. C’est dans ce genre de match que chacun doit prendre les rênes de sa destinée personnelle et du résultat de l’équipe. C’est aujourd’hui qu’il faut se révéler", insiste le capitaine Puricelli.

Un vécu en guise d’une petite expérience

Le groupe et le staff communiquent beaucoup et justement dans les cadres qui peuvent prendre le relais et jouer un rôle, on pense aux anciens Clermontois (Ric, Chaume, Nakaitaci, Buttin) face à leur ancienne équipe. Mais l’expérience se situe également dans le vécu de ce groupe qui a gardé la même ossature. "On a attaqué la saison fort de l’expérience acquise l’année dernière. Le groupe est reparti avec une ossature expérimentée et une plus-value avec les joueurs qui sont arrivés. Les objectifs ont donc été revus à la hausse avec un groupe plus compétitif. L’état d’esprit dans lequel on a abordé la saison et la fin de saison est différent avec plus de confiance sur les matchs de phase finale que l’on est en train de vivre", précise le troisième ligne Puricelli. Clairement, le discours est différent chez le troisième de saison régulière qui est maintenant face à défi qui peut lui faire passer un nouveau palier.