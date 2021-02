Après avoir eu un premier essai refusé à la 86ème minute suite à l'arbitrage vidéo, la jeune recrue ne s'est pas démonté et réitère deux minutes plus tard. Il réagit à cette fin de match dans une interview de Sud Ouest, d'abord sur le premier essai, "j’ai un un-contre-un à jouer dans un mouchoir de poche, je saute et j’arrive à aplatir. Un numéro de funambule ! Je ne me croyais pas capable de faire ça. Quand l’essai est refusé, je suis dégoûté, c’est un ascenseur émotionnel. Sur le deuxième coup, le plaquage était un peu haut, je ne vois pas bien la ligne, j’aplatis, sur le coup je ne suis pas vraiment sûr d’avoir marqué. (…) Le fait de pouvoir vraiment jouer et être décisif, ça fait vraiment du bien. J’attendais mon premier essai en Top 14."