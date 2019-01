Top 14 - L’ASM peut et doit encore "mieux faire"

"C’est un gros morceau pour démarrer l’année, c’est dans la lignée de Toulouse et même un peu plus. C’est une équipe qui monte en puissance et cela peut-être un joli combat, avec du jeu et un beau match. Mais on le sait, c’est une équipe au top en ce moment."

Arthur Iturria et les champions d’automne n’ont pas le temps de se relâcher. Il faut enchaîner pour rester leader. Et si l’ASM n’a pas mis fin à la belle série de victoires du Stade toulousain il y a quinze jours, elle a l’occasion de se rattraper. Car La Rochelle reste sur 7 victoires consécutives depuis son déplacement à Bordeaux fin septembre.

De leur côté les Clermontois sont invaincus depuis… leur voyage à Marcel Deflandre le 6 octobre dernier (16-12). Ce match âpre, avec deux cartons jaunes et un rouge pour les Auvergnats a permis aux hommes de Franck Azéma de travailler. "Il y avait eu un gros engagement avec de l’affrontement et de l’indiscipline de notre côté se rappelle l’entraîneur en chef. Et pas mal de cartons pour nous. Mais nous avions eu un bon comportement, nous nous étions accrochés malgré le fait de jouer à 13 et nous avions ramené un point. J’espère que ce sera un match différent et que l’on aura progressé dans tous ces secteurs-là pour proposer quelque-chose de consistant collectivement. "

Top 14 - Arthur Iturria (Clermont) contre PerpignanIcon Sport

Une dernière saison galère, des blessés, un jeu ambitieux, un bon parcours en Challenge Cup et des entraîneurs qui se connaissent par cœur, les similitudes entre les deux équipes sont nombreuses… L’entraîneur kiwi de La Rochelle, champion avec l’ASM en 2017 sera peut-être le meilleur atout des Maritimes. "Je pense que Jono Gibbes connait notre façon de travailler et il y a encore des ingrédients dans notre jeu qu’il a laissés ici avoue Sébastien Vahaamahina. Jono a le souci du détail, c’est ce que l’on retient, il cherchait toujours la perfection, comme les Néo-zélandais. Rien que sur la touche, sur la position des pieds, il nous faisait gagner une demie seconde… Je ne sais pas encore comment surprendre Jono dimanche mais au match aller, cela ne se joue à rien. "

" Contre Toulouse, nous n’avons pas été assez précis. Il faudra garder le ballon et être toujours dans l’avancée. Il faut tenir la balle car nous sommes plus dangereux en possession du ballon "

Pour le deuxième-ligne international titulaire en octobre, il faudra avoir de la maîtrise, celle du ballon et de ses nerfs pour l’emporter. L’ASM a reçu 12 cartons jaunes et un rouge cette saison et se place derrière Castres et ses 17 cartons jaunes… "C’est un gros match, il n’y a pas de revanche par rapport au match à Deflandre même si nous aurions pu gagner là-bas rappelle "Vahaa". Jouer à 13 contre 15 ce n’est pas facile mais après ce match nous avons appris que la discipline était un de nos axes de travail. On a retenu la leçon. La clé ce sera les rucks et notre travail pour garder la main sur le ballon au maximum. Contre Toulouse, nous n’avons pas été assez précis. Il faudra garder le ballon et être toujours dans l’avancée. Il faut tenir la balle car nous sommes plus dangereux en possession du ballon. "

Top 14 - Sebastien Vahaamahina (Clermont) contre PerpignanIcon Sport

Après Toulouse, c’est une autre grosse équipe en forme qui vient au Michelin. Une formation qui sait voyager avec trois victoires à l’extérieur mais qui n’a jamais gagné au Michelin dans son histoire. Dans tous les cas, les Clermontois ne veulent pas subir comme en deuxième mi-temps face aux Rouge et Noir. "Il faudra déjà être plus réaliste que lors de notre première mi-temps face au Stade toulousain, avoir moins de déchets et conserver mieux le ballon car nous n’avons pas fait une séquence avec plus de deux temps de jeu analyse Franck Azéma. La clé c’est déjà ça. Ce qui me plaît depuis la reprise c’est l’état d’esprit du collectif avec l’envie de se battre sur chaque ballon."

Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Conservation et discipline seront au menu dimanche pour les Jaunards. Le leader, qui réalise le meilleur début de saison de son histoire, doit viser l’excellence. "Il faut avoir en tête de toujours mieux faire, on ne va pas se dire à mi-saison ce que l’on doit gérer et le Top 14 ne permet pas de gérer rappelle Franck Azéma. Il faut être constamment dans l’envie d’apprendre au quotidien et d’améliorer un geste technique qui va rejaillir sur notre performance. On doit mieux faire ! " Voilà une résolution réaliste et ambitieuse à tenir pour 2019 et dès dimanche face au troisième du championnat.