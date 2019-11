Après 14 années au Stade français, le demi d’ouverture Jules Plisson (28 ans) a finalement décidé de quitter son club formateur. L'international (18 sélections) s'est engagé avec le Stade rochelais. "Un accord a été trouvé ensemble pour permettre au joueur de relever un nouveau challenge sportif", peut-on lire dans le communiqué du Stade français. Le club de la capitale ajoute qu’un retour du joueur à l’avenir n’est pas inenvisageable.

Evidemment, le timing de cette annonce a surpris. Quelques instants plus tôt, Jules Plisson était encore au bord de la pelouse à encourager ses futurs ex-partenaires. Suivant le match juste à côté du banc de touche, il avait même discuté à plusieurs reprises avec son ancien partenaire et nouvel entraîneur Julien Arias. Un peu plus tard, il profitait de ses derniers moments à Paris en compagnie de ses amis. Au Café Rose, un des espaces d'animation situé dans l'enceinte du stade Jean-Bouin, il était aperçu affichant un large sourire. Depuis plusieurs mois, il avait souvent été mis à l'écart de la composition de l'équipe. L'an passé, il n'avait débuté que six matchs de Top 14. Un chiffre famélique. Pire, cette saison, il n'a été titularisé qu'une seule fois par le manager Heyneke Meyer, ce dernier lui préférant Nicolas Sanchez, Morné Steyn ou encore Joris Ségonds. Désormais, son avenir s'écrira en jaune et noir, même si la porte d'un éventuel retour dans la capitale n'est pas totalement fermée.