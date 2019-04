Frédéric Manca (entraîneur de Pau) : "Evidemment on est heureux. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas gagné au Hameau, depuis Agen et ce fut trop rare cette année. C'était un challenge énorme face à ce qui se fait de mieux en France. On était dans une période difficile, il fallait remettre les têtes à l'endroit. Bravo aux joueurs pour leurs efforts. Ils n'avaient pas tué tous leurs doutes mais ils savaient que s'ils entamaient le match à 100 %, s'ils n'attendaient pas l'adversaire, ils étaient capables de rivaliser. Avec le coaching et la qualité du banc du Racing, ça s'est compliqué sur la fin comme prévu. Mais même à 14, les joueurs ont donné les uns pour les autres. Une dynamique de groupe, c'est très compliqué à saisir, à comprendre. Un petit détail peut tout casser ou tout recréer. Pour le maintien, rien n'est fait. On a pris des points, on avance. On est mieux devant que derrière. Mais on n'est pas à l'abri de deux victoires de Grenoble. Et tout serait à refaire".

Quentin Lespiaucq (talonneur et capitaine de Pau) : "On s'est fait plaisir et on a gagné. Le job est fait, on ne demandait rien de plus. Le Racing nous a facilité la tâche avec une mauvaise réception sur le coup d'envoi qui nous a permis d'enclencher une dynamique positive. C'était important et ça nous manquait un peu depuis le début de saison. Quand on était dans le bus au retour de La Rochelle (71-21), on a vu Grenoble battre Toulon. Ce résultat a entraîné un changement radical chez nous: la peur. On a pris conscience du programme: quatre matches à jouer, deux gros déplacements, deux réceptions difficiles. Il fallait bien commencer ce soir".