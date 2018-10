Top 14 - Coup dur pour Montpellier, Johan Goosen sort sur civière

Sur la première offensive Héraultaise, Willemse parvient à percer le premier rideau Varois. Le sud-africain avant le contact remet à son compatriote Serfontein qui dans l'instant et sur un pas remet à Goosen qui n'a plus qu'à mettre les cannes pour aller aplatir. Agrippé par le maillot, sa cheville semble être prise en porte-à-faux. En attendant le verdict, on redoute le pire pour le maître à jouer springbok.