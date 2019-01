Top 14 - Camille Lopez (Clermont) : "Rester humble"

Rugbyrama : Comment évaluez vous le match de votre équipe ce soir ?

Camille Lopez : Comptablement on fait le match parfait. Sur une rencontre à l'extérieur, prendre cinq points, c'est parfait. Tu ne peux pas faire mieux loin de tes bases. Ça valide le bon début de saison que l'on a fait. Mais si on veut être plus exigent avec nous même, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut continuer à travailler pour être encore plus efficace.

Qu'est ce qui n'allait pas ?

C.L : En première période, on a eu pas mal de déchet sur la conservation de balle. On a déjoué. L'équipe a rendu des ballons trop facilement aux Catalans. Au lieu de faire le travail devant, on essayait de passer par l'extérieur... Et pour finir on a commis beaucoup de fautes bêtes. On s'est parlé à la mi-temps pour corriger tout ça et ça a fonctionné.

Vous êtes champion d'automne, ça vous fait quelque chose ?

C.L : Non c'est complètement anecdotique. Ce "titre" ne nous amènera rien à la fin de la saison. L'important c'est de continuer d'avancer, de prendre des points dans ce championnat. On est qu'à mi-saison et il faut continuer à enchainer les bonnes performances pour prendre des points et rester en haut du tableau.

Le bilan de cette première partie de saison est quand même bon.

C.L : On avait à cœur de bien commencer par rapport à la saison dernière et c'est chose faite. Mais le chemin est long, très long pour arriver au bout. À nous de rester humbles et de continuer à travailler dur. Il faut que l'on reste concentré et que l'on continue, comme ce soir, à prendre des points quand ils se présentent.

Par Alexis Bargallo