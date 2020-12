Yannick, que retenez-vous de ce match ? La défaite ou le bonus défensif ?

Ce que je retiens, c’est le bonus défensif et encore une fois, un très bel élan au niveau de l’état d’esprit, qui nous permet d’aller le chercher après ce dernier ballon porté. C’est un point qui va compter. Tout le monde n’en prendra peut-être pas contre Toulouse. Compte-tenu de la physionomie du match, j’ai envie de voir cette satisfaction. Ensuite, bien sûr que je suis déçu par la défaite, mais il faut savoir reconnaître que Toulouse a été un peu plus clinique que nous. Ils sont venus trois fois dans notre camp en première mi-temps et ils ont marqué.

Nous avons été une ou deux fois dans leurs 22 mètres et nous en sommes repartis avec des pénalités contre nous, suite à des problèmes de positionnement au soutien. Les Toulousains ont construit des choses à des moments, notamment sur leur premier essai sous la pluie. Ça montre, tout simplement, la différence qu’il y a encore entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain.

Quoi d’autre ?

Je suis content de l’engagement, de la performance de notre mêlée fermée face à ce qui pourrait être la première ligne du XV de France. Il y a eu, aussi, beaucoup de bonnes choses. Après oui, nous avons fait des fautes de main, qu’eux n’ont pas commises. C’est là que l’on voit, tout simplement, leur supériorité par rapport à nous.

Vous êtes un peu sans solution en deuxième mi-temps, d’où cette satisfaction d’un bonus défensif qui paraissait un peu inespéré ?

On joue avec le vent contre en deuxième mi-temps. Les conditions météo étaient très difficiles et dans les mêmes conditions, Toulouse a réussi à construire des choses simples et de qualité, choses que nous n’avons pas su faire. J’en veux pour preuve deux coups d’envoi qu’on a mal réceptionnés et où nous avons immédiatement été sanctionnés. En deuxième mi-temps, contre le vent, nous avons été courageux. On est allé chercher ce point de bonus défensif. Il récompense l’engagement de notre équipe sur le match. Les joueurs ont beaucoup donné.

N’y a t-il pas des regrets, puisque vous faites des erreurs et vous encaissez deux essais similaires ?

Si, les regrets sont là. Mais ce sont des erreurs techniques. Il n'y a pas eu d'erreurs de comportement, on s’est battu. Ce n’est pas la première fois que nous sommes en difficulté sur les renvois. Nous avons un chantier, là. Ce n’est pas la première fois, non plus, que nous prenons des essais sur les premiers temps de jeu en mêlée dans nos 22 mètres. On a un autre chantier. Contre Toulouse, les petites fissures deviennent des failles. Mais il faut savoir reconnaître, aujourd’hui, que le Stade est tout simplement supérieur à Bayonne, d’autant plus que les stars étaient sur le terrain. [...] Je suis soulagé d’avoir pris ce point de bonus. Je sais qu’on a du travail, je suis déçu par plein d’erreurs techniques. Les Toulousains ont marqué trop facilement, c’est vrai.

Malgré tout, l’équipe n’a pas baissé les yeux. On a défendu chèrement des pénaltouches dans notre camp. On a bien défendu sur des possessions toulousaines dans nos 22 mètres en deuxième mi-temps et on est allé chercher ce point avec toute l’équipe qui s’est jetée dans ce ballon porté. On a joué le Racing, on a joué Toulouse. Nous savons que nous ne sommes pas encore dans cette catégorie-là. Fin décembre et début janvier, nous avons des rendez-vous très importants. Je pense que ce bonus défensif va compter dans la préparation de ceux-ci.