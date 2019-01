Top 14 - Boudé par le XV de France, Virimi Vakatawa fait le bonheur du Racing 92

Très mal parti au Kingspan Stadium samedi en Champions Cup, le Racing 92 a évité la noyade à défaut de la défaite (26-22) en grande partie grâce à Virimi Vakatawa. Son essai après avoir éliminé trois défenseurs a lancé les Ciel et Blanc dans la partie, sa passe décisive pour Simon Zebo après avoir fait une nouvelle fois des dégâts dans la ligne d’avantage nord-irlandaise a pratiquement remis les compteurs à zéro et il s’en est fallu de quelques centimètres pour que son ultime action de classe à quatre minutes du terme n’enterre les Ulstermen. Une prestation de très haute volée assortie d’un compliment flatteur de son compatriote et coéquipier Leone Nakarawa : "Pour moi, il est un des tous meilleurs centres en Europe".

Depuis le début de la saison, ses statistiques en font en tout cas une pointure. Avec 12 essais toutes compétitions confondues, dont 9 en Top 14 (meilleur marqueur du championnat), il affole les compteurs autant que les défenses et son influence sur le jeu d’attaque francilien est majuscule.

Top 14 - Virimi Vakatawa (Racing 92) contre Stade FrançaisIcon Sport

"Dans son style, au milieu du terrain, il fait partie des meilleurs et des plus en forme, assure son entraîneur Laurent Labit. Ses performances et tous ses essais marqués, car c’est un vrai finisseur, en attestent. Au contact d’Henry Chavancy, il a fait des progrès sur le plan défensif et il est au niveau qu’on espérait même s’il peut encore faire un peu mieux. Au niveau offensif, tout le monde voit ce qu’il est capable de faire. Il a franchi un palier". Une montée en gamme que le coach francilien explique aussi par une meilleure forme physique.

Un grand affectif

Bien dans son corps, l’ancienne star du VII est aussi bien dans sa tête grâce au soutien qu’il a reçu en club lorsqu’il se perdait sur l’aile du XV de France de Jacques Brunel au dernier Tournoi. "Notre relation est basée sur la confiance, complète Labit. Lui manifestait sa volonté de jouer au centre et c’est également sur ce poste que je le voyais. Je me suis donc engagé à l’utiliser dans ce sens. Il y a beaucoup d’affectifs dans notre sport mais lui l’est peut-être plus que les autres. Il marche beaucoup à la confiance. Il faut aussi savoir lui lâcher certaines choses pour qu’il vous donne le résultat attendu".

Ainsi, alors que ses coéquipiers auront 8 à 10 jours de vacances lors de la coupure de février, lui aura deux semaines complètes pour pouvoir rentrer au bercail fidjien. Le genre d’attention qui le pousse à se dépasser en guise de remerciement.

" Je suis persuadé qu’il fera partie du groupe qui ira au Japon "

Bien qu’en forme internationale avec le Racing 92, Virimi Vakatawa n’a pas été retenu par Jacques Brunel et son staff pour le Tournoi des 6 Nations. Un message fort envoyé par l’Auscitain à quelques mois de la Coupe du monde, forcément douloureux pour le joueur qui pensait avoir fait le nécessaire pour raccrocher le wagon bleu : "Égoïstement, je pourrais me satisfaire de pouvoir compter sur lui pour la reprise du Top 14 et plus tard, soupire Laurent Labit. Mais j’aurais été content qu’il soit retenu pour le Tournoi. Avec tout le travail qu’il a entrepris depuis un an et demi et ses prestations au centre, je pense qu’il aurait mérité d’y être. Il ne montre pas beaucoup ses émotions mais il doit être déçu actuellement. Sur le terrain, il a en tout cas montré la plus belle des réponses à Belfast. Son objectif doit être la Coupe du monde et je suis persuadé qu’il fera partie du groupe qui ira au Japon".

Pari tenu.