Brive - Clermont

Après deux défaites consécutives, les Brivistes doivent réenclancher un dynamique positive et ce, dès ce derby sent la poudre. Onzième du classement, les Brivistes auront fort à faire face à l'ASM qui a enfin réalisé un match plein le week-end dernier face à Pau avec un bonus offensif en poche. Deuxièmes avec le même nombre de points qeu Toulouse et La Rochelle, les Jaunards ont l'occasion d'enchaîner un quatrième victoire consécutive. Ces derniers devront se passer notamment de Yohan Beheregaray, absent pendant plusieurs mois. L'année dernière, Brive avait fait chuté Clermont 28-21 dès la troisième journée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2268 vote(s) Brive Match nul Clermont

Notre pronostic : Victoire de Clermont, bonus défensif pour Brive.

Bordeaux-Bègles - Agen

Difficile à croire mais ce match entre Bordelais et Agenais est un duel de bas de tableau entre les douzièmes et les derniers. L'UBB doit enfin gagner après trois matchs à l'extérieur peu fructueux avec un point pris seulement. Devant son public, les Bordelo-Bèglais auront l'occasion de se retrouver dans le jeur jeu. Côté agenais, la donne est maintenant claire. Après la défaite à domicile face à Bayonne, le SUA va jouer sans pression, d'après les mots du président Jeff Fonteneau après la rencontre. Les derniers déplacements des Agenais en Gironde ont fait mal avec des défaites lourdes (33-6 et 23-0). Le SUA n'a plus gagné à Bordeaux depuis le 11 octobre 2009, c'était en Pro D2 (29-15).

Quel est votre pronostic ? Sondage 1996 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif.

Castres - Racing 92

Les supporters castrais ont certainement encore dans la tête cette fin d'après-midi de 25 janvier 2020. Le Racing terrassait le CO à Pierre-Fabre 27-0, un "fanny" cinglant qui avait fait très mal aux Castrais. Nul doute que personne dans le Tarn ne veut revivre cela. Les Castrais reviennent peitit à petit dans la compétition. Après un non match à La Rochelle, le CO avait montré de belles choses à Toulon notamment dans l'envie et en défense. Il faudra ces ingrédients pour battre un Racing 92 qui vient de remporter le derby parisien au terme d'un scènario improbable, une victoire qui semble avoir déjà un peu lavé la défaite face à Exeter en finale de Champions Cup. Une deuxième victoire d'affilée permettrait aux Franciiens de remonter dans les premières place du classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2089 vote(s) Castres Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire du Racing 92, bonus défensif du Castres.

Pau - La Rochelle

Duel de haut de tableau entre les Palois, cinquièmes, et les Rochelais, deuxièmes. Depuis leur retour à la compétition, les Rochelais sont en forme olympique avec trois victoires dont deux bonus offensifs. Mais ce déplacement à Pau sera périlleux car les Béarnais sont très difficiles à manoeuvrer à domicile, la preuve ils sont invaincus. Le Palois restent, uex, sur une défaite à Clemront, mais ce qui n'est pas un coup d'arrêt pour autant, avec une force de caractère qui s'est vu. La Section voudra aussi effacer l'affront du 4 janvier dernier. Au Hameau, La Rochelle s'était largement imposé 44 à 13 dans un match à sens unique.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2165 vote(s) Pau Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Pau.

Stade français - Toulouse

La saison passée, cette affiche avait sonné le regain de forme des Parisiens dans une saison qui avait été bien morose. Les Parisiens s'étaient imposés avec brio 30-18, mettant fin à quatres ans de victoires toulousaines. Cette saison, le sort pourrait bien se répéter. Les Parisiens von vouloir immédiatement rebondir après la cruelle défaite le week-end dernier lors du derby parisien. En face, c'est le jour d'après pour le Stade Toulousain après la défaite à domicile face à Lyon. La jeunesse toulousaine devrait encore être sur le pont. Suffisant pour réaliser l'exploit ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 2196 vote(s) Stade français Match nul Toulouse

Notre pronostic : Victoire du Stade français.