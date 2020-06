"J’ai eu l’opportunité d’arriver un peu plus tôt que prévu grâce aux bonnes relations entre les deux clubs. Je vais forcément gagner du temps sur mon intégration", explique l'ancien numéro 9 du Stade toulousain sur le site de l’ASMCA. L'international en profite aussi pour s'acclimater à son nouvel environnement : "Je ne suis pas surpris, Clermont est un gros club, avec des infrastructures qui en imposent. Les conditions de travail sont parfaites. Après tout le début de ma carrière à Toulouse, j’avais besoin, pour continuer de progresser, de connaître autre chose et je crois qu'ici tout sera réuni pour y parvenir et réussir."