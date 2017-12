Face à Oyonnax, c'est cinq points ou rien

Tout n'a pas été parfait depuis le début de saison. Entre les blessures et les sélectionnés, auxquels s'ajoutent les contre-performances et les méformes ponctuelles, les Toulonnais se sont parfois savonnés la planche. Mais à l'heure de disputer la dernière rencontre de l'année 2017 à Mayol, les joueurs de Fabien Galthié se voient offrir l'opportunité de terminer sur une bonne note. Pour cette 13e journée, qui mettra un terme à la phase aller, les Varois devront donc impérativement s'imposer ; ce qui leur permettrait d'afficher un bilan positif (pour l'instant, le RCT compte six victoires pour autant de défaites).

Sauf qu'une victoire ne sera pas suffisante. Face aux promus – aussi ambitieux soient les Oyomen et bien qu'ils restent sur cinq performances intéressantes – les Varois devront impérativement taper du poing sur la table et arracher un point de bonus offensif. "Nous sommes en retard en championnat. Il va falloir lutter jusqu’au bout, reconnaissait à ce sujet Guilhem Guirado. Il n’y aura pas de répit. Tout cela va se jouer à pas grand chose."

Guilhem Guirado perce plein champ face au LOU.Icon Sport

La marge de manœuvre se réduit journée après journée et les Toulonnais savent qu'ils ne pourront se permettre de laisser des points en route, face à Oyonnax. Car, alors que Fabien Galthié est en plein cœur de son sixième mois sur le banc toulonnais, le RCT n'est plus membre du Top6. Et si, conscient des lacunes de son équipe, le manager demande de ne pas céder à la panique, ne pas voir le RCT parmi les barragistes au terme de la phase aller ferait tâche. Une victoire bonifiée face à l'USO ? Elle permettrait au RCT de recoller au wagon de tête et de retrouver une place dans le Top6. Une défaite ? Ici, personne n'ose l'envisager.

" Face à Oyonnax, on va essayer de faire la fête "

Mais finalement, outre le bilan comptable, les joueurs de Fabien Galthié auront à cœur de proposer un rugby léché. Car spectaculaires en attaque par moment, brillants en défense à d'autres, les joueurs du RCT n'ont que trop rarement su combiner les deux. Et si l'amélioration était significative contre le LOU et par à-coups contre Bath à Mayol, les Varois sont retombés dans leurs travers au Recreation Ground. Face à un adversaire significativement inférieur, les joueurs de Fabien Galthié voudront donc montrer que cette défaite à Bath n'était qu'une erreur de parcours. "Face à Oyonnax, on va essayer de faire la fête. On n'a pas trop eu l'occasion de faire la fête depuis le début de saison" s'amusait justement Mourad Boudjellal, au cours d'une fausse "conférence de presse" organisée par le club à la mi-décembre, avant d'ajouter, avec beaucoup de second degré (!) : "On vous (ndlr les supporters) donne rendez-vous le 23, avec Fabrice, Fabien qui seront sûrs déjà d'être là le 23. Le 24 on verra en fonction du 23." Nul doute qu'une victoire maîtrisée – comme Toulon avait su le faire contre Pau (41-14), Brive (41-24), le LOU (39-11) cette saison, ou Bayonne la saison passée (82-14) – permettrait de retrouver le chemin du succès, de basculer sur une dynamique positive, de remporter un troisième match sur quatre disputés en décembre et surtout d'offrir à leurs supporters un premier cadeau de Noël avant l'heure. Suivront ensuite un feu d'artifices et différentes animations organisées par le club... qui n'auraient de saveur qu'en cas de performance XXL de leurs protégés. Face à Oyonnax, Toulon devra donc assurer et se rassurer. Les Toulonnais ne sont pas dans l'urgence, mais s'ils veulent s'éviter une crise de confiance avant Noël, ne pas prendre cinq points paraît inenvisageable. Les Toulonnais sont prévenus.