Clermont : Paddy Jackson sur les tablettes

Licencié cette semaine de l'IRFU (fédération irlandaise) et de sa province de l'Ulster, à la suite de son procès pour agression sexuelle et viol lors duquel il a pourtant été innocenté, fin mars, l'ouvreur irlandais Paddy Jackson (26 ans, 25 sélections) se retrouve, dès lors, sur le marché des transferts. Son CV a rapidement atterri sur les bureaux des présidents du Top 14. Et c'est du côté de Clermont qu'il pourrait rapidement rebondir.

Selon nos informations, confirmant celles de nos confrères irlandais du Sunday times, des contacts entre les deux parties ont déjà été noués. Ceux-ci remontent à deux semaines lorsque Jackson, tout juste innocenté, a immédiatement émis le souhait de s'éloigner de l'Irlande. Et Clermont pourrait boucler rapidement ce dossier.

Paddy Jackson, 2018, Belfast.Eurosport

La bonne pioche recherchée

Pour les Auvergnats, la venue de Jackson présente des intérêts multiples. Tout d'abord, l'ancien ouvreur de l'Ulster est libre immédiatement, ce qui est une rareté pour un joueur de ce calibre à ce moment de la saison. Jackson, ensuite, n'entre plus dans les plans de Joe Schmidt depuis son affaire extra-sportive. Ce qui le laissera toute la saison à disposition des Auvergnats, doublons compris, alors qu'à son poste Camille Lopez devrait rapidement retrouver l'équipe de France, laissant potentiellement Patricio Fernandez seul aux commandes.

Franck Azéma (ASM Clermont)Icon Sport

Jackson, enfin, est un rapport qualité-prix de premier choix, quand son jugement récent a fait très sèchement chuter ses prétentions financières. "Je ne recruterai pas pour le plaisir de recruter. Je ferai seulement venir un joueur de plus-value pour mon effectif" confiait cette semaine Franck Azéma, en réponse aux propos de son président qui annonçait, voilà plusieurs jours, son envie de renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine. Jackson entre en plein dans ce costume. Et Clermont pourrait saisir cette opportunité pour s'offrir un renfort de choix, dès la saison prochaine.