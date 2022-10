" on voulait faire un match d'hommes"

Top 14 - Bordeaux - Madosh TambweIcon Sport

" Le tempo est le même qu'en Super Rugby...Mais ici c'est plus physique "

Madosh Tambwe, récemment arrivé à l'Union Bordeaux Bègles en provenance des Sharks et auteur d'un grand match contre le Racing 92, a accepté de revenir dans les colonnes du Midi Olympique sur son intégration en Gironde et à notamment comparer le Top 14 et le Super Rugby . " Le tempo des matchs, lui est le même qu'en Super Rugby ou en Rainbow Cup : ce que j'ai connu contre Toulouse, Montpellier ou le Racing est très similaire à ce que j'ai connu face au Leinster en Ligue celte ou les Crusaders en Super Rugby. Mais le Top 14 est plus rude physiquement"

" C'est honteux"

Esteban Abadie troisième ligne aile de Brive, était très marqué par la défaite à domicile contre le Stade toulousain, il n'a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation de son équipe, mais encourage ses coéquipiers à rester soudés pour la suite. " C'est honteux de prendre quarante points devant un stade plein. Nous sommes tombés sur plus fort que nous. Un tel score à domicile, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des situations difficiles. Nous sommes dans une période compliquée, avec énormément de blessés, un effectif plus petit que les grosses écuries. On a un peu la tête au fond du seau, mais il va falloir rester serrés pour basculer sur autre chose."

" on perd trop souvent notre lucidité "

Kelian Galletier après la défaite de l'USAP contre Clermont samedi à domicile a pointé les manquements des Catalans sur ce début de saison et notamment le manque de lucidité au fil du match. " Globalement, Clermont a maîtrisé le match. On n'a pas su le faire à des moments clés. On est capable de mettre beaucoup d'intensité mais malheureusement on perd trop souvent notre lucidité. En conquête et dans la vitesse et de notre jeu, on a des manques en ce moment. On va à Bayonne samedi prochain, c'est un rendez-vous important dans notre championnat à quatre que l'on joue avec Pau, Brive et Bayonne. "

" Vachement déçu "

Gabriel Ngandebe l'ailier du MHR qui vient de signer une troisièmes défaites consécutives après celle à domicile contre Lyon se dit vachement déçu de cette performance mais assure que le club ne subit pas de relâchement. " On est vachement déçu. On ne peut s'en prendre qu'a nous-même. Lyon a profité de nos erreurs, il faut vite qu'on bascule, qu'on se serve de cette piqûre de rappel. C'est normal que le discours soit rude dans le vestiaire. On a des ambitions et pour l'instant on n'y répond pas. Un relâchement ? Je ne pense pas. À nous de relever la tête On a des occasions mais il y a beaucoup de déchets, c'était un peu haché. Sur certaines actions, on veut jouer trop vite, écarter alors qu'il n’a pas forcément la place. Il faut se recentrer sur notre jeu, sur les bases qui ont fait notre force. "