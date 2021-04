Les Bleus avaient été tenus en échec par les Kenyans (19-19) vendredi lors de la phase de poules. Les Argentins, vainqueurs de tous leurs matches, ont signé un cinquième succès consécutif en écartant le Japon (24-5). La finale est programmée à 16h32 (françaises). Plus tôt, les Bleus avaient surclassé l'Ouganda (45-7) en quart de finale. Il s'agit du premier tournoi pour les septistes français depuis plus d'un an et l'arrêt de la saison 2020 du circuit mondial pour cause de pandémie de coronavirus. Les Français devaient reprendre en février lors d'un tournoi à Madrid mais ils avaient déclaré forfait en raison de cas de Covid-19 dans leurs rangs.

Cette compétition aux Emirats arabes unis doit permettre aux équipes de France masculine et féminine d'enchaîner des matches dans la perpective du tournoi de qualification olympique (TQO) prévu les 19 et 20 juin à Monaco. L'encadrement français a aligné deux sélections dans le tournoi féminin. Samedi, l'équipe 1 a remporté ses deux matches, contre le Canada (29-12) et le Kenya (43-0) avant une ultime rencontre dans l'après-midi face au Brésil. L'équipe 2 a elle été balayée par les Etats-Unis (31-7) avant de renouer avec le succès contre le Kenya (31-12). Dernier match pour elle dans l'après-midi face au Japon.

Résultats des Français

Samedi

Quarts de finale : France - Ouganda 45-7

Demi-finales: France - Kenya 17-5

(16h32) Finale France - Argentine

Déjà joués (vendredi)

Phase de groupes (Poule bleue)

France - Espagne 21-17

France - Kenya 19-19

France - Chili 38-5

Résultats des Françaises (poule unique)

Samedi

France 2 - Etats-Unis 7-31

France 1 - Canada 29-12

France 2 - Kenya 31-12

France 1 - Kenya 43-0

(15h26) France 1 - Brésil

(15h48) France 2 - Japon

Déjà joués (vendredi)

France 1 - Etats-Unis 14-22

France 2 - France 1 10-21

Brésil - France 2 19-14

France 1 - Japon 26-0

France 2 - Canada 0-33

Crédit photo de couverture : Dubaï Rugby Sevens