"L'objectif premier de ce week-end est rempli : nous sommes en quarts de finale. Après, ce match a été frustrant. C'est dommage car nous n'avons pas eu assez d'armes et de ballons. On a passé trop de temps à défendre. Malgré tout, il y a eu de bons signaux, notamment sur nos possessions de balle. Le dernier essai fait du bien à la tête, il prouve que l'on a su réagir. Il faudra resserrer la défense pour la suite. Le bilan est plutôt positif pour l'heure et maintenant, il faut aller chercher un podium. L'Australie est une très bonne équipe, très en forme. Ils ont de grosses individualités qui sont très fortes dans les duels. Il faudra être plus solide sans ballon."