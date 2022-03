Le circuit mondial du Sevens va faire étape à Toulouse en mai prochain (20-22 mai), c'est une chance pour vous de jouer dans la ville rose ?

Jouer en France c'est toujours quelque chose de fantastique, qui plus est à Ernest-Wallon, pour moi c'est un rêve de jouer dans un stade comme celui-là.Toulouse est une ville avec une grosse culture à XV mais je pense que les gens seront curieux de venir découvrir un nouveau spectacle. Les supporters toulousains sont habitués à voir du spectacle avec le Stade toulousain mais cette fois ce sera différent et ce sera à nous de leur faire découvrir une nouvelle discipline.

Nelson épée (ailier du Stade toulousain) s'est révélé lors des derniers tournois et il pourrait être le local de l'étape en mai prochain...

Nelson épée est une très belle découverte, il est très doué, toujours à l'écoute et j'espère qu'on le reverra dans le groupe pour qu'il continue à s'exprimer. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué à VII et qui évoluent en Top 14, comme Gabin Villière, et c'est aussi grâce à eux que le VII s'est développé.

Le rugby à VII peut être un tremplin, pour vous le XV c'est de l'histoire ancienne ?

Je n'ai pas forcément fait une croix sur le rugby à XV mais j'ai mis un pied dans le rugby à VII et j'en suis tombé amoureux. Je prends beaucoup de plaisir dans cette discipline, je me sens très bien au sein de l'équipe de France et c'est ce qui me pousse aussi à travailler pour aller chercher des résultats. Je ne fais pas une croix sur le XV mais pour le moment je m'éclate.

Paris 2024 c'est encore un peu loin mais en tant que capitaine de l'équipe de France on doit forcément y penser ?

Les Jeux Olympiques, c'est un projet qui se prépare sur le long terme. Il nous reste deux ans pour se préparer à ces JO, sans y penser tous les jours on le garde dans un coin de la tête évidemment. Quand j'ai commencé l'aventure avec France VII on partait de pas grand chose et quand je vois le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, c'est énorme. On a beaucoup travaillé avec la fédération et on a encore une belle marge de progression.

Ces étapes en France, dont celle de Toulouse en mai prochain, c'est un moyen de se préparer à ce qui vous attends à Paris ?

Complètement, mais on veut aussi performer à chaque étape pour rentrer dans le Top 6 voir le top 4 mondial. Après forcément quand on joue France il y a une dose supplémentaire de motivation pour faire briller la discipline et pour que les supporters soient fiers de nous.

Sevens - Paulin Riva (France)Icon Sport

Craignez vous une équipe en particulier sur le circuit mondial ?

Cette année, la Nouvelle Zélande n'a pas participé aux premiers tournois à cause du Covid donc c'est compliqué d'évaluer le niveau global. Mais on a battu les Fidji, on est pas loin de battre l'Afrique du Sud aussi qui reste sur 36 victoires de suite ce qui est incroyable. On ne craint pas une équipe en particulier. On sait qu'on peut renverser toutes les nations, on a de gros atouts et on peut remporter un tournoi. Mais attention il faut aussi se méfier de tout le monde car tout va très vite dans le rugby à VII.

Que vous inspire le succès et les performances de l'équipe de France à VII féminine ?

Elles nous tirent vers le haut et inversement. On ne se tire pas la bourre, on s'accompagne et on s'inspire d'elles. Forcément on est fiers de ce qu'elles ont pu accomplir aux JO et ça nous donne envie de faire pareil pour les prochaines grandes échéances qui arrivent.

Un mot sur la réussite du XV de France ?

Tout comme les filles, la réussite du XV de France nous inspire, ce qu'ils font c'est vraiment une belle histoire, une belle aventure. On veut nous aussi faire rêver les supporters et c'est ce qui nous amène à travailler pour chercher la performance. On aimerait bien que certains intègrent notre groupe et pourquoi pas l'inverse aussi. On a déjà vu ça, Gabin Villière est l'exemple parfait aujourd'hui.

Par Jérémy Marty