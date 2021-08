20 essais pour les Barbarians

L'attaque ne suffit parfois pas dans le rugby, qu'il soit a quinze comme a sept pour remporter des titres. Les Barbarians en ont fait la malheureuse expérience ce samedi sur la pelouse Ernest-Wallon. Durant toute la journée, ils ont fait se lever les spectateurs grâce à leur jeu lynché, fait d'intelligence et de rapidité d'exécution.

Grâce à un collectif, malgré la défaite en finale, bien huilé, ils ont inscrit la bagatelle de vingt essais en seulement quatre rencontres disputées. Une moyenne de cinq essais par match, avec notamment une pointe à sept réalisations en quart de finale face à Montpellier. Le capitaine des Baabaas, William Iraguha s'est particulièrement illustré puisqu'il a franchi la ligne à cinq reprises.

3 cartons jaunes pour le RCT

Le Rugby Club toulonnais n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales comme lors de la première étape. La raison de cette petite contre-performance est peut-être rapidement trouvée. Les Toulonnais se sont quelque peu sabordées eux-mêmes par leur indiscipline. En effet, le RCT a écopé de trois cartons jaunes en autant de rencontres, un chiffre bien trop elevé pour espérer aller plus loin dans la compétition et viser le titre. À sept, les exclusions temporaires, même si elles ne durent que deux minutes, coûtent souvent très cher.

En quart de finale, les Varois ont notamment reçu deux cartons face à Biarritz en quarts. Quatre minutes sur quatorze à six contre sept relève presque de la mission impossible. Le plus rageant pour les joeuurs de la Rade ? Ils ont échoué à cinq points des Basques...

80 mètres pour un exploit personnel

Le rugby à VII pousse souvent les joueurs à l’exploit personnel. Paradoxalement, ce samedi à Toulouse il n'y en a pas eu tant que ça. On a pu admirer des essais magnifiquement construits mais rarement un seul joueur mystifier la défense adverse.

Le Lyonnais Davit Niniashvil a été un des seuls à s'illustrer dans ce domaine grâce à une action dont on se souviendra. Face au Racing 92, le Géorgien réalise au début de l'action un beau sauvetage avant de passer la seconde et laisser les Racingmen médusés face à sa vitesse. Un essai en solitaire de quatre-vingts mètres où il a notamment battu quatre défenseurs franciliens pour rallier l'en-but adverse.

Le mot du président d'In Extenso :

"Notre Groupe accompagne partout en France plus de 100 000 entrepreneurs. Accompagner et faire grandir de nouveaux projets est dans notre ADN et c’est la raison pour laquelle nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner la professionnalisation du rugby de clubs à VII. Ce partenariat dans le rugby nous est apparu naturel car nous partageons les mêmes valeurs : esprit d’équipe, rigueur, exemplarité, convivialité."

Les résultats :

Huitièmes de finale

Pau - Barbarians : 7-31

Montpellier - Bordeaux-Bègles : 26-21

Stade français - Toulouse : 0-29

Clermont - La Rochelle : 17-19

Racing - Lyon : 33-14

Monaco - Castres : 28-7

Toulon - Brive : 19-0

Biarritz - Perpignan : 31-26

Quarts de finale

Barbarians - Montpellier : 45-0

Toulouse - La Rochelle : 19-7

Racing - Monaco : 10-19

Toulon - Biarritz : 17-12

Demi-finales

Barbarians - Toulouse : 38-14

Monaco - Biarritz : 41-5

Finale

Monaco - Barbarians : 33-12

https://recrute.inextenso.fr/