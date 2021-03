World Rugby a annoncé les détails de cette nouvelle édition du HSBC World Rugby Sevens. Si tout ce passe bien, des manches devraient avoir lieu avant et après les Jeux Olympiques. Si 5 tournois pour femmes et 4 pour hommes sont annoncés, des discussions sont toujours en cours en ce qui concerne deux tournois supplémentaires pour les hommes, à Londres et à Vancouver. Hong Kong, Dubaï et Le Cap accueilleront des épreuves masculines et féminines conjointes après le début de la série avec des manches consécutives féminines à Paris (Marcoussis) les 15-16 et 22-23 mai.