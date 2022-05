Un premier renvoi de moins de dix mètres, quelques secondes de flottements, puis... Le match semble enfin lancé et de suite les Bleus rentrent dans la partie. Un première possession de deux minutes et le capitaine Paulin Riva conclut logiquement l'action en plantant le premier essai du match. Au renvoi, les Français récupèrent le ballon et étouffent des Galois acculés. Bien en place, ils dominent outrageusement leur adversaire et Mazzoneli (3e), Trouabal (5e), Laugel (7e) et à nouveau Riva (7e) font gonfler le score. Du côté des joueurs en rouges, seul un essai en solitaire de Williams (4e) vient sauver l'honneur dans cette première mi-temps à sens unique. À la pause, le score est sans appel, 35 à 5, le match est déjà plié.

En début de seconde période, les Français maintiennent leur pression constante et Joris Simon, pourtant pris par deux joueurs, vient inscrire son premier essai sur le circuit mondial. Les occasions se multiplient encore et encore, et Aaron Grandidier se défait facilement de Gallois impuissants pour finir dans l'en-but. Le public du Stade Ernest-Wallon se régale, surtout après un nouvel essai de 100 mètres de la flèche Joachim Trouabal. Le tournoi est parfaitement lancé pour l'Equipe de France qui cartonne le Pays-de-Galles 56 à 5.