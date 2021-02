"L'équipe de France 7 Masculin, en stage à Canet-en-Roussillon, a été placée à l'isolement pour sept jours suite à des cas positifs de COVID-19", a indiqué la FFR dans un communiqué. Après quasiment un an de pause due à la pandémie de Coronavirus, le tournoi de Madrid marque le grand retour du rugby à VII, à cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo. Les Français devaient y affronter les États-Unis, l'Argentine, le Kenya, l'Espagne et le Portugal et lancer leur préparation pour le tournoi de qualification olympique qu'ils devront remporter en juin à Monaco pour décrocher leur billet pour les JO.

Les joueurs de l'équipe de France de rugby à VII "ont intégré ponctuellement la bulle sanitaire du XV de France masculin" lors de son stage à Nice de préparation pour le Tournoi des six nations, fin janvier début février, a rappelé la FFR dans son communiqué, précisant qu'ils avaient alors tous été testés négatifs. "Cependant, des analyses sont en cours pour établir un lien éventuel entre la situation sanitaire des deux équipes de France", a-t-elle ajouté alors que trois membres de l'encadrement du XV France, dont le sélectionneur Fabien Galthié et l'entraîneur des avants, William Servat, ont contracté la Covid-19.

L'équipe de France féminine de rugby à VII est de son côté en stage à Soustons avant le tournoi de Madrid, où elle affrontera les États-Unis, la Russie, l'Espagne, le Kenya et la Pologne. Les Bleues devront également disputer le tournoi de qualification olympique de Monaco en juin afin de gagner leur place pour les Jeux.