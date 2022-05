Après un début de match haché, ponctué par de nombreuses fautes de mains (3 en avants), les Bleues ont souffert et passé toute leur première mi-temps à défendre face à une équipe d'Irlande joueuse. À la pause, les Tricolores sont menées 5 à 0 et ont limité la casse grâce à de bonnes mêlées et quelques grattages.

Au retour sur la pelouse, les Bleues souhaitent davatange porté le ballon en main afin de mettre leur jeu en place. D'abord brouillonnent, elles passent finalement devant au score grâce à un essai de 100 mètres de Joanna Grisez. Jade Ulutule inscrit cinq points de plus à deux minutes du terme de la rencontre et assure la victoire. L'Equipe de France féminine à sept l'emporte finalement 12 à 5.

Première de leur groupe, les Bleues affronteront les Fidjiennes en quart de finale, ce soir, à 20 h 35.