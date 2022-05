À Ernest-Wallon, devant leur public, les Bleus ont obtenu leur meilleur résultat de la saison en s'imposant dans la "petite" finale sur les Samoa (17-12), grâce à trois essais de Paulin Riva, Jordan Sepho et Jonathan Laugel.

"Finir troisième, je pense qu'on peut s'en satisfaire. On le mérite. Et on cherche encore mieux que ça. Il nous tarde d'aller chercher un tournoi. On n'en est pas loin", a promis l'un des joueurs de France VII, William Iraguha, après ce match pour la médaille de bronze. C'est donc dans cette optique que les septistes tricolores, sixièmes au classement mondial, se sont envolés pour Londres, où ils seront opposés samedi en phase de poules au Canada (14e) puis à la Nouvelle-Zélande (11e), deux équipes à leur portée.

Leur dernier match de la journée, face aux "Blitzboks" australiens, troisièmes mondiaux, risque d'être en revanche plus compliqué. Sachant qu'il leur faut impérativement terminer dans les deux premières places de leur poule pour jouer les quarts de finale dimanche. "La poule à Londres va être compliquée, nous en avons conscience. L'état d'esprit et l'exigence sont la clé, à nous de construire le mieux possible notre plan de jeu et d'être vigilants sur nos fautes d'inattention", affirme l'entraîneur des Bleus, Jérôme Daret.

Ce tournoi londonien sera ensuite suivi d'une longue pause pour les septistes, qui ne se retrouveront ensuite que les 27 et 28 août à Los Angeles, pour la 9e et dernière étape du circuit mondial.

Le programme des Bleus lors de l'étape de Londres :

Samedi

(10h32) France - Canada

(13h38) France - Nouvelle-Zélande

(16h46) France - Australie

Dimanche

(à partir de 10h30) Matchs de classement

(à partir de 11h58) Quarts de finale

(à partir de 15h53) Demi-finales

(18h58) Finale