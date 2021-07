Tandis qu'elles se sont fait peur lors du premier match de poule face au Fidji, les Françaises ont su cette fois-ci imposer leur jeu, dicter leur rythme et démontrer leur supériorité physique et technique face à des Brésiliennes peu inspirées. Dès le début de la rencontre, Anne-Cécile Ciofani assomme les Sud-Américaines par deux fois et creuse l'écart. Lina Guérin confirme ensuite l'excellent début de match des Bleues, c'est alors que nous assistons à un véritable récital. Malgré la réduction du score du Brésil, par l'intérmédiaire de Silva, les joueuses de l'équipe de France ne tremblent pas. Grâce à Guérin, une nouvelle fois, Ulutule et Jacquet en toute fin de match, elles remportent ce combat sur le score large de 40 à 5 et décrochent ainsi une place en quart de finale de ce tournoi olympique. Cette large victoire permet notamment aux Bleues d'aborder ce troisième et dernier match de poule face au Canada avec une confiance si précieuse à ce stade de la compétition. "Les Canadiennes on les connaît très bien, elles aussi nous connaissent bien. Le match face au Canada va se jouer à la tête, au mental, il faudra envoyer du lourd dès le début et ne leur laisser aucune chance" déclare Anne-Cécile Ciofani en fin de match, au micro de France Télévisions.

Plus tôt dans la matinée, les Fidjiennes se sont imposées 12 à 26 contre les futures adversaires des Bleues. Le Fidji envoie donc un message fort à la France qui, malgré sa qualification, devra s'imposer cette nuit (2h30 heure française) pour espérer un quart de finale plus abordable.