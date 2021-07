Au départ, on n'avait pas vraiment perçu le tour de force que les Bleues avaient réalisé en match d'ouverture. Une victoire 12 à 5 acquise contre les Fidji, une équipe dont on ne savait finalement que peu de choses si ce n'est qu'elles n'étaient pas censée s'inviter dans le dernier carré de la compétition. En réalité, les Mélanésiennes étaient bien l'équipe en forme de ce tournoi olympique, comme en ont témoigné leur victoire contre les Australiennes de Charlotte Caslick, leur sublime demi-finale contre les Black Ferns, ainsi que leur médaille de bronze acquise avec autorité sur des Anglaises débordées de toutes parts.

Nos Bleues avaient donc annoncé la couleur en dominant les Fidjiennes. Une victoire qui les lançaient parfaitement dans le tournoi, et leur permettait d'aborder la suite avec confiance. Le deuxième match, disputé le même jour face au Brésil montra les premiers signe de la montée en puissance des Bleues, avec pas moins de six essais marqués dont deux doublés d'Anne Cécile Ciofani et Lina Guérin. Score final : 40 à 5.

Le lendemain, les joueuses du sélectionneur David Courteix frappaient un grand coup en punissant des Canadiennes qui auront été l'une des grandes déceptions de ce tournoi olympique. Là encore, on a eu droit à un match à sens unique : 19-0 à la mi-temps, et 31-0 au coup de sifflet final. Une victoire qui offrait aux coéquipières de Fanny Horta un quart de finale face aux surprenantes Chinoises.

Une finale frustrante, mais une médaille méritée

Mais les Asiatiques n'ont rien pu faire face à la puissance de Séraphine Okemba, auteure d'un doublé. Victoire 24-10, et demi-finale contre les Anglaises. Un match diffusé à 4h30 du matin en France, et pour lequel toute la France du rugby s'est levé au vu des innombrables réactions sur les réseaux sociaux.

Un match qui illustra une nouvelle fois la montée en puissance des Tricolores : plus agressives, précises, tranchantes et réalistes, elles ont maîtrisé la rencontre de bout en bout, avec un nouveau festival d'Anne Cécile Ciofani (encore un doublé), et de très belles prestations de Coralie Bertrand, Séraphine Okemba et Camille Grassineau qui permirent aux Bleues de s'imposer 26-19.

On s'est alors dit qu'elles avaient toutes leurs chances en finale, d'autant que les Black Ferns avaient été poussées dans leurs derniers retranchements par les Fidjiennes, qui ne furent vaincues qu'en prolongations. Dans un sport aussi exigeant que le rugby à VII, chaque minute de jeu représente une dépense énergétique colossale. Les Néo-zélandaises auraient pu en payer le prix.

Elles l'ont fait payé d'ailleurs, car on les a vu émoussées en première mi-temps sur l'action qui mena à l'essai de Caroline Drouin. Le problème, c'est que les Bleues n'ont ensuite plus jamais eu la possession. Ceci s'explique autant par la maestria des Kiwis que par la surprenante sévérité avec laquelle l'arbitre anglaise Sara Cox sanctionna les Françaises, constamment punies. In fine, les Tricolores n'ont donc pas pu s'exprimer pleinement sur cette finale, et ce sera certainement leur plus grand regret. Car on est certain qu'elles avaient les armes et la solidarité collective pour faire plier les Néo-Zélandaises. Avec ce très beau parcours, les filles à VII ont encore popularisé le rugby féminin, et certainement suscité de nombreuses vocations chez les petites filles installées devant leurs télévisions. Alors cocorico, et bravo les filles !