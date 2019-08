Résultats des amicaux, un record qui tombe... Les 5 infos de ce vendredi

Le Tonga trop fort pour le Canada

Les Tonga ont remporté leur première victoire dans la Pacific Nations Cup en battant le Canada 33 à 23 (mi-temps: 19-8) qui, lui, a perdu tous ses matches, vendredi à Lautoka. Les Tongiens ont inscrit cinq essais, contre quatre aux Canadiens. Grâce à un pack supérieur, ils ont fait la course en tête et menaient très largment au score avant que le Canada, qui a a montré des signes de faiblesse en défense, ne réduise l'écart grâce à deux essais en fin de match. Le titre se jouera entre le Japon, pays organisateur de la Coupe du monde cet automne, et les Etats-Unis, opposés samedi à Suva.

Limoges, camp de base pour la Coupe du monde en France ?

La ville de Limoges est candidate pour accueillir, au Parc des sports de Beaublanc, l'un des camps de base de la Coupe du monde de rugby qui se disputera du 8 septembre au 21 octobre 2023 en France, a-t-elle annoncé jeudi. Limoges a "tous les équipements indispensables à la préparation des sportifs de haut-niveau", a assuré le maire de la ville, Émile Roger Lombertie (LR)

Alun-Wyn Jones va établir un nouveau record

Le capitaine du pays de Galles Alun-Wyn Jones va devenir le joueur le plus capé de l'histoire de son pays avec sa titularisation contre l'Angleterre, en préparation au Mondial 2019, dimanche à Twickenham. Le deuxième ligne de 33 ans, meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2019 où il a mené son équipe jusqu'au Grand Chelem, disputera son 135ème match (126 avec le pays de Galles, 9 avec les Lions Britanniques).

Un Anglais va fêter sa première sélection à 32 ans

Willi Heinz va honorer à 32 ans sa première sélection avec l'Angleterre, contre le pays de Galles dans le premier des matches de préparation des Anglais, dimanche à Twickenham, où il sera titulaire derrière la mêlée. Le demi de mêmé de Gloucester, qui remplace l'habituel titulaire du poste Ben Youngs, a l'opportunité de se montrer, à la veille de l'annonce définitive du groupe des 31 joueurs de l'Angleterre retenus par le sélectionneur Eddie Jones pour le Mondial 2019 (20 septembre-2 novembre).

Les résultats des matchs amicaux

Ce vendredi soir, de nombreux matchs amicaux ont eu lieu en plus de la 2ème journée du Challenge Vaquerin. Voici les différents résultats :