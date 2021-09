Prolongations à Pau, Stark blessé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi

Tagitagivalu et Debaes prolongent à la Section paloise

La Section paloise a annoncé ce jeudi dans la soirée la prolongation de Lekima Tagitagivalu et Thibault Debaes. Le troisième ligne fidjien sera Palois jusqu'en 2025 tandis que le jeune demi d'ouverture poursuit l'aventure dans le Béarn pour deux saisons supplémentaires, soit 2024. Avec le départ d'Antoine Hastoy, Pau assure l'avenir au poste de demi d'ouverture.

Les Springboks feront fin octobre en France la promotion du Mondial 2023

L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, devrait profiter d'un passage en France fin octobre pour faire la promotion de la Coupe du monde 2023 de rugby, a-t-on appris jeudi auprès du directeur général du comité d'organisation Claude Atcher. Les Springboks doivent séjourner en France du 20 au 31 octobre afin d'éviter une quarantaine stricte en arrivant au Royaume-Uni, où ils disputeront trois tests-matches en novembre contre le pays de Galles, l'Ecosse et l'Angleterre.

Le comité d'organisation du prochain Mondial, qui aura lieu en France du 8 septembre au 8 octobre 2023, a "passé une convention avec la Fédération (sud-africaine) pour pouvoir bénéficier de la présence de l'équipe et des joueurs pour faire la promotion" de l'événement, a indiqué Claude Atcher dans un entretien à l'AFP. Les champions du monde 2019 devraient s'exprimer dans les médias, intervenir auprès de collectivités et participer "à des actions de notre politique de responsabilité sociale et environnementale", a-t-il précisé.

Stark blessé pour "'plusieurs semaines"

L'ailier du BO Gavin Stark s'est blessé lors du match face au Racing 92 samedi dernier. Il est touché au mollet et sera indisponible plusieurs semaines a annoncé le directeur sportif Mathew Clarkin en conférence de presse.Le Néo-Zélandais, héros lors des phases finales de Pro D2 l'année dernière, ne sera donc pas disponible pour le déplacement périlleux à Marcel-Deflandre e samedi. Un nouveau coup dur pour le BO après la blessure du talonneur Lucas Peyresblanques.

Pro D2 : Mont-de-Marsan et Colomiers cartonnent, Agen et les promus font grise mine

Pour la dernière soirée de ce premier bloc du championnat de Pro D2, les leaders ont affirmé leur pouvoir. C'est le cas de Colomiers, large vainqueur de Montauban (41-14), de Bayonne, tombeur de Grenoble au stade des Alpes (13-18) et enfin de Mont-de-Marsan, qui a étrillé Agen (43-8). Ce dernier résultat montre autant la force de Montois injouables en ce début de saison, que la faiblesse d'Agenais qui ne comptent toujours pas la moindre victoire. Dans les autres résultats, les deux promus se sont inclinés de justesse à domicile, face à Carcassonne et Aurillac. Rouen a été chercher un succès à Provence Rugby et Béziers à disposé de Nevers.

Jaminet à l'arrière de l'Usap, Nakarawa-Timani-Ory alignés en troisième ligne à Toulon

Pour cette rencontre, l'Usap aligne un trio arrière composé de Tisley, Duguivalu sur les ailes et Jaminet à l'arrière. A Toulon, le Fidjien Leone Nakarawa positionné en numéro 8 sera entouré par Timani et Ory. Voici les compositions de ce Perpignan - Toulon !

Le XV de départ de Perpignan : 15. Jaminet ; 14. Tilsley, 13. Acebes (cap.), 12. Taumoepeau, 11. Duguivalu ; 10. Tedder, 9. Deghmache ; 7. Ugena, 8. Chouly, 6. Fa’asalele ; 5. Eru, 4. Labouteley ; 3. Joly, 2. Velarte, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Lotrian, 18. Cavubati, 19. Lemalu, 20. Brazo, 21. Landajo, 22. Dubois, 23. Halanukonuka.

Le XV de départ de Toulon : 15. Luc ; 14. Septar, 13. Hériteau, 12.Salles, 11. Villière ; 10. Carbonel, 9. Blanc ; 7. Ory, 8. Nakarawa, 6. Timani ; 5. Alainu’uese, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Étrillard, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Sosene-Feagaï, 17. Fresia, 18. Halagahu, 19. Du Preez, 20. Cordin, 21. Belleau, 22. Takulua, 23. Setiano.