Bayonne fait preuve de maitrise pour dominer Colomiers avec le bonus

Comme toujours après une défaite, on attendait l’Aviron au tournant et les Basques n’ont pas manqué ce rendez-vous charnière, venant à bout d’une équipe de Colomiers qui a beaucoup trop subi. L’exclusion rapide d’Anthony Coletta pour un plaquage haut sur Sireli Maqala a fait basculer ce duel (11e), qui avait pourtant débuté par une prise de commande des Haut-Garonnais sur une réalisation d’Alexis Palisson, sur une relance de presque 80 mètres (6e). Mais une fois à 14, Colomiers a perdu de son allant, a subi dans les duels, et s’est montré trop indiscipliné pour rivaliser face à un Bayonne conquérant.

D’autant que la capacité des Basques a sans cesse vouloir jouer, à déplacer le ballon et à user l’adversaire a porté ses fruits, pour au final cinq essais marqués et un point de bonus offensif qui leur permet de prendre provisoirement les commandes de cette PRO D2. Une touche de satisfaction dans une soirée qui a tout de même vu Yannick Bru perdre Maqala sur blessure en première période, et Yann David sortir sur KO au retour des vestiaires.

Jean Monribot, une 300e en pro réussie !

De cette rencontre, on retiendra donc cette force offensive de Bayonne, et notamment ces larmes de Jean Monribot avant d’entrer sur le terrain, bercé par le Vino Griego, pour son 300e match chez les professionnels. Et l’histoire est belle jusqu’au bout pour le troisième ligne aile, auteur d’un essai important pour son équipe juste avant la mi-temps, après une session de « pick and go » elle-même consécutive à une pénaltouche (38e). Gaëtan Germain s’est également distingué d’un doublé, venant tout d’abord mettre les siens pour la première fois devant en profitant d’une percée de Maqala (17e), et suite à une pénalité jouée rapidement près de l’en-but et un ballon écarté sur l’aile (77e). Le pied de Thomas Dolhagaray a par ailleurs été précis (et précieux), une confirmation supplémentaire.

Pour ce qui est des deux autres réalisations basques, Rémy Baget est à créditer d’un travail décisif dans la défense sur un renversement pour crocheter, raffuter et feinter plusieurs défenseurs (45e), tandis qu’Hugo Zabalza a réalisé un acrobatique plongeon dans un coin du terrain pour aplatir à la suite d’une chistera d’Uzair Cassiem (58e). Tout autant de gestes spectaculaires qui donnent du poids à ce succès bayonnais, même si l’on peut regretter cette trop rapide infériorité numérique columérine qui a clairement priver l’adversaire d’une capacité à rivaliser sur la globalité de la partie. Et Colomiers qui se retrouve désormais à la portée de ses poursuivants, puisque Carcassonne ou bien Nevers peuvent désormais s’emparer de la 4e place. En tout cas, l’écart est énorme avec le trio de tête (19 points !).