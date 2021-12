Julien Seron, manager du RCN ne cesse de le répéter : "on n'est pas vaincu". Non le Racing Club Narbonnais n'est pas vaincu, car oui cette équipe Orange et Noir pointe en bas du tableau mais n'est pour autant pas "décrochée". Derniers au classement avec seize points les Audois sont au coude à coude avec l'autre promu de ce championnat, Bourg en Bresse. Et puis juste devant il y a Agen (20 points) et Vannes (23 points). Comptablement, tout est encore possible pour Narbonne. " On savait que cette saison serait compliquée. Il nous reste un match pour finir la phase aller (NDRL Oyonnax, vendredi 17 décembre 19h30). Il nous reste quinze matchs derrières. On va se battre jusqu'à la fin ", expliquait le manager après la défaite face à Carcassonne le week-end dernier.

Julien Seron (manager du Racing Club Narbonnais) lors du derby face à CarcassonneMidi Olympique

"On n'a pas à rougir dans l'investissement et la manière dont on joue notre rugby. L'envie ces mecs-là ils l'ont et on l'entretient. C'est dur quand tu es dernier mais on ne peut pas dire que sur le terrain ils ne s'y filent pas. On s'entraîne bien, mais on doit encore travailler sur des détails" ajoutait Julien Seron.

Le RCN dans l'attente d'un déclic

À de nombreuses reprises, depuis le début de la saison, le RCN a vu filer la victoire sur des détails, on pense au match contre Montauban, contre Nevers ou encore contre Bourg-en-Bresse... À chaque fois il ne manquait pas grand chose puisque Narbonne s'est incliné de moins de trois points. Chaque semaine c'est donc un peu la même histoire, il faut travailler sur ces détails. Mais pour l'heure, le travail ne paye pas et la frustration ne cesse de prendre de la place au sein du club.

Quand est-ce qu'il y aura ce déclic ? Cette petite chose qui ferait que Narbonne débloquerait son compteur victoire et pourrait enfin commencer à sortir la tête de l'eau. Car cela fait bien longtemps maintenant que le RCN n'a pas retrouvé le goût de la victoire. Pour tout dire cette équipe n'a même jamais goûté à une victoire dans son antre, puisqu'elle s'est imposée à deux reprises mais seulement à l'extérieur. Alors que le staff comme les joueurs attendaient beaucoup de ce derby face à Carcassonne pour s'offrir un premier succès à domicile et relancer leur saison, cette défaite met un nouveau coup d'arrêt dans la course au maintien du Racing avant le déplacement sur la pelouse d'Oyonnax.