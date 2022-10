La défaite à Biarritz n'a pas remis en question toute la saison de Colomiers. Même si c'était l'opportunité de se tester face à un cador du championnat, les Columérins n'ont pas démérité. De plus, jouer à Aguilera reste un défi en soi. Y perdre, même de 17 points ne peut être reproché, d'autant plus à 14 pendant une bonne partie de la rencontre. « Notre carton rouge nous fait un peu de mal, surtout que c'est là où on se prend trois essais rapidement, témoigne Aldric Lescure. Mais il y a du positif. On a su rester à 22-21 après le carton rouge. Puis on savait qu'il fallait un gros combat sur la conquête, la défense et les ballons portés. Et là-dessus, on a fait le nécessaire. »

Le calendrier a voulu qu'après un déplacement chez le relégué du Top 14, Colomiers reçoive le promu. Et il se trouve que le troisième ligne le connaît bien, puisqu'il y a passé six saisons : « Je suis encore proche de certains joueurs qui sont encore au club. C'est une équipe un peu comme nous, capable de faire des gros coups à l'extérieur et de se rendre plus durs les matchs simples. Comme tous les promus, c'est très accrocheurs, j'ai connu ça. Et je sais que le début de saison est toujours crucial car les points gagnés sont importants pour le maintien. Ils ne lâchent rien et ont gagné beaucoup de matchs dans les dernières minutes. » Un autre aspect que partage Colomiers... D'ailleurs, pour les joueurs à la Colombe, une victoire permettrait, d'ores et déjà, de valider ce bloc positif marqué par la victoire à Béziers et contre Nevers.

Pro D2 - Colomiers - Aldric LescureIcon Sport

Un adversaire très joueur

Le voyage dans les Landes la semaine prochaine se vivrait sans la moindre pression contre le vice-champion en titre. Mais pour cela, il faudra débloquer un secteur offensif encore en voie d'amélioration. Malgré le score, la sortie à Biarritz a permis de libérer le potentiel de Colomiers en attaque. Tant mieux, car contre un adversaire managé par Vincent Etcheto, il faut s'attendre à ce que les débats soient ouverts. « On sait qu'ils aiment jouer. Donc il va falloir faire attention aux pertes de balle, avertit le joueur formé à Mont-de-Marsan, et se replacer rapidement en défense pour ne pas se prendre des contre-attaques. »