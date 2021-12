Et revoilà Benjamin Gélédan en tête du classement des meilleurs marqueurs d’essais. Le talonneur oyonnaxien s’était déjà hissé au sommet de cette hiérarchie le 15 octobre dernier, en ajoutant aux deux essais déjà pointés à Nevers et à Vannes un triplé réalisé en moins de vingt minutes face à Montauban. Après avoir inscrit son sixième essai de la saison lors de la réception de Béziers, il s’est offert un doublé lors du duel avec Narbonne. En trouant la défense audoise après dix minutes de jeu, en validant l’avancée d’un maul six minutes plus tard, il a donné face à Narbonne le ton d’une soirée placée sous le double signe du jeu et de l’efficacité avec au final la réalisation de dix essais et un score de 70 à 0.

Depuis son arrivée à Oyonnax en 2016, Benjamin Gélédan s’est véritablement imposé comme l’un des leaders du pack des Oyomen. Il a aussi, lors de chacune des six saisons passées dans l’Ain, fait partie des marqueurs d’essais de l’équipe du Haut-Bugey, en Pro D2 (22 essais) comme en Top 14 (2 essais). Son précédent record était établi à cinq essais en 2017 comme en 2020. Avec déjà huit essais inscrits en onze matchs disputés, il rivalise avec le demi de mêlée montois Léo Coly et mène la course des meilleurs marqueurs d’essais.

Par Jean-Pierre DUNAND