Match Amical - L’Aviron débute sa saison

Cette fois, c’est parti. Pour de bon. Après deux mois de préparation physique, ponctués par un stage à Madrid la semaine dernière, les ciel et blanc sont partis, en début d’après-midi, pour Saint-Lary afin de disputer leur premier match de préparation. Au vu du travail effectué pendant l’intersaison sous la houlette du nouveau manager Yannick Bru et du préparateur physique Ludovic Loustau, les joueurs devraient être en forme. "Je pense qu’ils sont prêts à cavaler sourit Joël Rey. Ça a été rugueux, ils ont beaucoup couru, donné, ont passé de nombreux tests. Maintenant, pour qu’ils soient récompensés, il faut qu’on soit propres sur le terrain. Pour moi, ça a été une préparation sérieuse. Après, tout le monde dit ça, mais je reconnais que ça a été dur. On a commencé très tôt, on voulait être prêts pour nos deux premiers matchs. Je ne pense pas que les joueurs aient fait beaucoup d’écarts pendant les semaines de préparation. Quand tous les jours, tu es pesé, un peu contrôlé, que tu as souvent des tests, ça ne permet pas beaucoup d’écarts le week-end."

Pour cette rencontre face au SA XV, le staff bayonnais a décidé d’aligner deux compositions. Une pour chaque mi-temps et seuls trois joueurs seront titulaires pour les deux : Antoine Battut, Filimo Taofifénua et Metuisela Talebula

Les attentes de Joël Rey...

Devant, l’occasion sera donnée aux recrues Luc Mousset, Armandt Koster, Benjamin Collet, Filimo Taofifénua et à Abdellatif Boutaty de montrer leur potentiel. Les jeunes Ugo Boniface, Tom Darlet ou Bastien Bergounioux en feront de même. "En ce qui me concerne, je veux qu’on ait des munitions pour notre jeu de mouvement. On l’a beaucoup répété, travaillé. Je veux que mes avants offrent des ballons, et des ballons propres pour pouvoir lancer des offensives dans de bonnes conditions annonce Rey, entraîneur des avants. Toute la saison, il va falloir être forts sur nos basiques : la touche, la mêlée. Mais avec des ballons propres."

Pro D2 - Joël Rey (entraineur de Bayonne)Icon Sport

… et celles de Vincent Etcheto

Chez les arrières, cinq recrues vont être lancées dans le grand bain : Fabien Nabias, Tristan Tedder, Metuisela Talebula, Maxime Marty et Rémy Baget. Là aussi, des garçons prometteurs se verront offrir du temps de jeu. Alex Gouaux (19 ans) débutera sur le banc pour la première période pendant que son compère Guillaume Martocq (18 ans) sera titulaire aux côtés de Talebula.

Pro D2 - Vincent Etcheto (Bayonne)Icon Sport

"Je vais attendre qu’il y ait de la précision dans ma ligne de trois-quarts et qu’on maîtrise ce que l’on veut faire quelle que soit la stratégie que l’on va adopter cette année explique Etcheto. Cette saison, il y a des stratégies qui changeront en fonction des matchs, de l’état de forme, des joueurs qu’on alignera. Mais quand on aura décidé quelque chose, il faudra que les joueurs soient capables de l’appliquer. On travaille depuis deux mois. Même si on a fait beaucoup de physique, on a fait pas mal de rugby. Je veux que les joueurs nous montrent qu’ils ont compris notre message, qu’ils ont envie de se l’approprier et d’en faire quelque chose de bien. On sait que dans le détail, ce ne sera pas encore parfait puisqu’on est en début de saison, mais j’aimerais voir que le message qu’on a essayé de passer sur l’aspect mental, sur l’engagement, sur la discipline et sur la défense a été compris. Le côté offensif demande un peu plus de talent, d’application, de précision, mais il faut qu’on soit capable aussi de le mettre en pratique."

Le feront-ils ? Réponse ce soir, à partir de 19 h.

Les compositions de l’Aviron :

1ère mi-temps :

Le XV : 1. A. Iguiniz, 2. M. Delonca, 3. L. Mousset, 4. G. Ducat, 5. E. Oulai, 6. A. Koster, 7. A. Battut 8. F. Taofifenua, 9. F. Nabias, 10. T. Tedder, 11. B. Fuster, 12. M. Talebula, 13. G. Martocq, 14. A. Duhau, 15. M. Bustos Moyano

Les remplaçants : J. Zabala, A. Gouaux

2ème mi-temps

Le XV : 1. U. Boniface, 2. G. Arganese, 3. T. Taufa, 4. A. Boutaty, 5. A. Jaulhac, 6. B. Collet, 7. A. Battut, 8. F. Taofifenua, 9. E. Saubusse, 10. W. Du Plessis, 11. M. Marty, 12. M. Talebula, 13. P. Muscarditz, 14. R. Baget, 15. J. Tisseron

Les remplaçants : T. Darlet, B. Bergounioux, M. Polutele, B. Thiéry

Par Pablo Ordas