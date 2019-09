Les travaux devraient bientôt commencer et le projet devrait être disponible pour la saison 2020/2021. En attendant, les hommes de Richard Cockerill joueront toujours leurs matchs à domicile à Murrayfield, avant que ce nouveau stade de 7800 places ne prenne le relais. Un changement de stratégie totale de la part du club vis à vis de ses supporters et de ses joueurs, qui auront désormais leur antre à eux et joueront dans un stade plein, puisque la demande d'abonnement pour la saison à venir est en fort accroissement du côté de la capitale écossaise. Murrayfied sera quant à lui toujours utilisé pour les matchs du XV du chardon.