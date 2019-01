Pro 14 - L'exploit de Trévise, l'action d'école des Scarlets... Retour sur la 13e journée

Benetton Trévise 20-17 Glasgow Warriors

En progression constante depuis deux ans, le Benetton a franchi un nouveau palier en s'imposant face à Glasgow, leader de la conférence A. Si les Écossais ont mis la main temps sur le match grâce à leur charnière internationale Horne-Hastings, les Italiens se sont montrés héroïques en défense et ont su concrétiser leurs quelques temps forts, avec notamment deux essais de leur capitaine Dean Budd. Avec cette victoire, les Trévisans remontent au troisième rang de la conférence B et sont candidats à une première qualification en phase finale.

Ospreys 20-11 Cardiff Blues

C'est un duel 100% gallois qui a pris place au Liberty Stadium de Swansea. Après un départ canon et un essai inscrit de chaque côté au bout de 6 minutes de jeu, c'est l'inévitable George North qui a donné l'avantage aux locaux. Le reste du match se résuma en un duel de buteur, et les Ospreys furent plus forts à ce jeu-là. Ils rejoignent le Connacht et prennent la troisième place de la conférence B, avec 5 points d'avance sur leur adversaire du soir.

Leinster 40-7 Ulster

Une semaine après le revers subi chez le frère ennemi du Munster (26-17), les Dublinois se sont bien repris face à la franchise nord-irlandaise. Ils ont passé 5 essais à l'Ulster pour signer un nouveau succès bonifié, avec notamment un doublé du talonneur Sean Cronin. Alors que les Sexton, Ringrose, Larmour ou encore Furlong étaient mis au repos pour préparer la venue du Stade Toulousain, les Leinstermen comptent désormais 19 points d'avance sur Édimbourg, leur dauphin de la conférence B.

Scarlets 22-13 Dragons

Fermée jusqu'à l'heure de jeu, la rencontre voit des duels de packs et de buteurs qui donne légèrement en tête les Scarlets, plus disciplinés. Mais c'est un superbe essai qui scellera le sort de la rencontre à la suite d'une touche bien négociée. Kieran Hardy éjecte pour son ouvreur Dan Jones qui trouve Hadleigh Parkes dans son dos. Celui-ci s'engouffre dans la défense des Dragons, attire deux défenseurs au sol avant de faire la passe à Johnny McNicholl qui décale vers son ailier Ioan Nicholas. Avec ce résultat, les Scarlets enfoncent un peu plus les Dragons dans leur saison délicate.

Connacht 24-31 Munster

Les joueurs de Galway ont crânement joué leur chance, il ont même mené à deux reprises mais quand le Munster a décidé d'accélérer à l'heure de jeu, difficile de rivaliser. Une bonne interception de Thomas Farrell à la 10e refroidissait les Munstermen pour quelques instants puisque la capacité de conservation et d'avancée remettra les visiteurs en ordre de marche. Si le Connacht y a cru en fin de match après l'essai de Jack Carthy qui suit bien la percée de Colby Fainga'a. Mais ils ne reviendront pas au score et le Munster prend seul la tête de la conférence A.

Edimbourg 38-0 Southern Kings

Les Ecossais ont facilement disposé de la lanterne rouge de cette poule B. Sérieux et appliqués, les coéquipiers de Simon Hickey ont déroulé en inscrivant la bagatelle de 6 essais aux Sud-Africains. Dès la mi-temps, le score était fait (26-0), notamment grâce à deux essais de leur ailier Graham. Grâce à ce point de bonus offensif, Edimbourg revient à hauteur de Trévise et passe second de la poule B de ce Pro 14.

Zèbre 12-27 Cheetahs

Ce match opposait les deux dernières équipes de la poule A au classement. Les Sud-Africains l'ont emporté avec le bonus offensif. Pourtant, après avoir mené 0-12 à la 22e, ces derniers ont vu les Italiens des Zèbre revenir à hauteur à la pause. Mais grâce à trois essais de suite en fin de match, les Cheetahs obtiennent 5 points très importants pour la suite de la compétition et se relancent.