Il est là, le capitaine habituel du XV de France. Charles Ollivon est un des hommes de base de Fabien Galthié et son staff avec les Bleus. De par son expérience (28 ans, 23 sélections) et son caractère, Ollivon incarne le capitaine parfait, toujours présent dans les moments et les matchs importants. Si ses qualités se trouvent avant tout au niveau de la touche et en défense, le troisième ligne a aussi montré qu'il était important en attaque et savait conclure les actions. Souvenez-vous qu'il a inscrit trois essais sous le maillot bleu, rien que la saison dernière !

Le vaillant Ollivon a vécu une saison pleine, dans laquelle il ne s'est jamais ménagé, et a tout donné. Que ce soit avec Toulon ou en sélection, il s'est toujours mis au service du collectif, finalement aux dépens de son corps. Lors du match de la dernière journée de championnat à Castres, le genou du troisième ligne a lâché, au plus grand désarroi de tous. À quelques jours de vacances méritées, le verdict tombait : rupture du ligament croisé et opération.

6 Nations 2021 - Charles Ollivon (France) contre Liam Williams (Galles)Icon Sport

Depuis, Ollivon n'a pas encore pu fouler les terrains de nouveaux et attend l'heure de son retour dans l'ombre. Sa saison dernière pourrait-elle être récompensée par l'Oscar d'or, pour tout ce qu'il a accompli ? Rendez-vous le 15 novembre prochain pour le savoir.