Il est autant discret en dehors qu'important sur la pelouse. Ce n'est jamais le premier joueur que l'on cite quand on évoque les performances de Lyon voire même du XV de France, et pourtant. Dylan Cretin est un joueur d'une régularité remarquable. Indiscutable sur l'aile de la troisième ligne rhodanienne depuis cinq saisons, il s'est également fait une place de choix dans l'effectif des Bleus. Vrai joueur de ballon et doté d'une vitesse rare pour son poste, le joueur de 25 ans fait le boulot à chacune de ses sorties avec le Lou.

La saison dernière fut mitigée pour Dylan Cretin sur le point collectif. Auteur de quatre essais en dix-huit apparitions en Top 14 avec Lyon, il n'a pas participé aux phases finales du championnat pour la deuxième saison consécutive. Une frustration que le troisième ligne a pu évacué avec la tunique des Bleus sur les épaules. Au total, lors de l'exercice 2021/2022, Cretin aura porté le maillot du XV de France à neuf reprises. Ce qui fait grimper son nombre total de sélections à vingt-et-un.

Dylan Cretin - XV de FranceIcon Sport

Sous les ordres de Fabien Galthié, le Lyonnais a disputé les cinq matchs de la France dans la Tournoi des 6 Nations, dont un dans la peau d'un titulaire. Un Tournoi terminé bien évidemment avec le trophée du Grand Chelem sous le bras. En plus de ce 6 Nations, Dylan Cretin était de la partie face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2021 lors de la magnifique victoire française. Il aura, au final, terminé sa saison au Japon, encore et toujours avec l'équipe de France. Quand on vous parle d'un indiscutable...